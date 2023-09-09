Агапитов выиграл дело против Международной федерации тяжелой атлетики в CAS

Теги IWF CAS ФТАР Ричард Макларен Тамаш Аян Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил о победе в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску к Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и вице-президенту IWF Аттиле Адамфи.

В августе 2021 года Агапитов опубликовал открытое письмо с критикой в адрес Адамфи, а также главы Федерации тяжелой атлетики Великобритании Мэтью Кертена и Адамфи.

Адамфи – зять бывшего главы IWF Тамаша Аяна, который покинул пост в апреле 2020 года на фоне коррупционного скандала, связанного с расследованием независимой комиссии канадского юриста Ричарда Макларена.

В декабре 2021-го комиссия по этике IWF объявила Агапитову выговор и присудила штраф в 7 тысяч долларов в качестве компенсации репутационного ущерба. Агапитов обжаловал это решение в CAS.

«Мы выиграли суд. Победа означает, что в отношении нас были сформированы мошеннические коррупционные действия, нацеленные на дискредитацию.

Они пытались обвинить нас без доказательств вины, в корыстных целях. Но мы всегда ожидаем, что правда восторжествует. Никогда не переставали бороться против коррупции и продолжим эту борьбу», – цитирует Агапитова «Р-Спорт».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на юридическую фирму «Клевер Консалт» подробности не могут быть опубликованы, потому что Адамфи и его представители запросили дополнительное время на изучение судебного решения.

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1 комментарий

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Михаил Опякин
Не увижу, не поверю👆
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