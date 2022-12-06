МОК не будет продлевать отстранение Олимпийского комитета КНДР

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Международный олимпийский комитет (МОК) восстановит в правах Национальный олимпийский комитет КНДР.

Как сообщил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод, отстранение НОК КНДР не будет продлено – оно автоматически завершится 31 декабря.

Ранее Северная Корея отказалась участвовать в Олимпийских играх-2020 в Токио, объяснив это рисками пандемии коронавируса. Из-за этого в сентябре 2021-го НОК страны получил отстранение до конца 2022 года.

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