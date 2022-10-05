«Отсрочки у меня нет, а прятаться или придумывать что‑то еще – не мое кредо». Глава калининградской федерации тяжелой атлетики о мобилизации

Президент Федерации тяжелой атлетики Калининградской области Кирилл Сутыка рассказал о своей мобилизации в армию.

– Как у руководителя спортивной федерации, у вас была возможность получить отсрочку, или даже не стали думать о таком варианте?

– Отсрочки у меня нет никакой, а прятаться или придумывать что‑то еще – это не мое кредо.

– Как тренеры и спортсмены федерации восприняли вашу мобилизацию? Поддержали? И есть ли кто‑то еще из федерации, кто тоже получил повестки и отправился служить?

– Все очень переживали, но поддержали и отговаривать никто не стал. Из федерации я не один был призван. Остальные ребята были отправлены домой из‑за не подходящей воинской специальности.

– Вы написали, что стали сержантом морской пехоты Балтийского флота. То есть у вас уже был военный опыт?

– Я сержант запаса. За образцовое выполнение воинских обязанностей было присвоено звание.

– Кто будет исполнять обязанности главы федерации в ваше отсутствие, есть ли у вас возможность сохранять коммуникацию с офисом?

– Исполнять будут все члены президиума, а поддерживать связи нет возможности.

– Как относитесь к инициативе Минспорта РФ составлять списки спортсменов сборной России, резерва и тренерского состава для отсрочки?

– Отрицательно. Спортсмены стоят десятерых обычных людей, особенно из легкой атлетики и единоборств будут полезны ребята в Вооруженных силах РФ, – сказал Сутыка.

«Это наш генофонд, его нужно сохранить». Как спортсмены отреагировали на мобилизацию – повестки уже идут