Рылов о трансгендере на Олимпиаде: «Если мы будем менять природу, нужно делать отдельные соревнования. Это более адекватно и честно»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию поделился мнением об участии трансгендерных спортсменов в Олимпиадах.

На Играх в Токио, в частности, выступала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, сменившая пол с мужского на женский.

– Смена пола, мне кажется, немножко неадекватна с точки зрения физиологии и анатомии для людей, потому что все равно все не поменяешь, и какое-то преимущество он, возможно, в дальнейшем будет иметь.

– Имеют ли право такие люди вообще участвовать в олимпийских соревнованиях?

– Сложно сказать. Это философия все, рассуждения. Не хочется никого обидеть, но по факту есть два пола.

Просто есть природа. Если мы будем ее менять, нужно тогда делать отдельные соревнования. Мне кажется, это будет более адекватно и честно.

– Если федерации будут проводить смешанные соревнования, будешь ли ты в них участвовать?

– Ну а что делать? Буду. Жаловаться не надо, я же не могу повлиять на это. Если я буду объявлять забастовку, то буду, скорее всего, один.

Я не смогу пойти против толпы, против большинства. Поэтому просто смирюсь с этим и буду показывать результат независимо от всего, – сказал Рылов.

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