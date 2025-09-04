«Будем расширять географию присутствия». Новый владелец I Love Supersport – о планах на развитие школы

Дмитрий Васильков, новый владелец школы циклических видов спорта I Love Supersport и организатор велогонок Cyclingrace, эксклюзивно рассказал Спортсу’’ о процессе сделки по приобретению школы .

«Переговоры заняли менее трех месяцев. Мне неизвестно о других претендентах, хотя, возможно, кто-то и проявлял интерес на начальном этапе. Нам удалось быстро закрыть сделку. Прежним собственникам было важно, чтобы проект продолжил развиваться и сохранил свой «культурный код», и мы постарались максимально соответствовать этому запросу», – сообщил Васильков.

Новые владельцы планируют расширить инвестиции в школу и фокусируются на цифровизации проекта.

«В первую очередь планируем глубоко обновить цифровую инфраструктуру, поднять пользовательский опыт на уровень лучших современных стандартов и дать возможность участникам программ общаться, делиться контентом и получать доступ к нужным продуктам и услугам в одном контуре», – рассказал Васильков.

«Мы видим кратный потенциал роста существующей сети, но параллельно будем расширять географию присутствия, собирая обратную связь от наших действующих партнеров и работая над совершенствованием партнерской модели.

Планируем расширять и углублять линейку продуктов и услуг. В частности, будем развивать направление кемпов, в том числе через партнерство с посольством Кореи.

Будем совершенствовать корпоративные продукты, опираясь, в том числе, на опыт Cyclingrace. Уникальность нашего предложения корпоративным клиентам – в возможности предложить услугу в режиме «одного окна»: все основные виды спорта, кэмпы и лекции.

Развивая Cyclingrace, мы стали экспертами в «любительском спорте высших достижений», а в ILSS большой акцент, наоборот, на подготовку начинающих. Здесь тоже большие возможности. Наконец, велоспорт сейчас – не самое сильное направление в ILSS. Будем работать над этим. Ожидаем, что многие участники программ ILSS пополнят ряды участников гонок Cyclingrace и наоборот.

Что касается глубокой интеграции обоих проектов – пока не видим в этом необходимости. Возможно, централизуем отдельные функции на уровне управления, но не более того. Оба проекта сильны своей индивидуальностью».

Команду работников и руководителей школы новые владельцы планируют сохранить: «Многие сотрудники и руководители стояли у истоков ILSS. Это говорит о многом! В ILSS сплоченный коллектив, пропитанный общей идеей. Наш приоритет – сохранить эту команду. У нас амбициозные планы по развитию, и мы рассчитываем, что команда будет расти в профессиональном смысле вместе с проектом. Мы предоставим для этого все возможности. Внешнюю экспертизу будем привлекать только для новых направлений деятельности, о которых объявим позже».

Также сохранят и уже созданные наработки школы.

«В ILSS велась и продолжает вестись активная методическая работа. Например, патентованная программа обучения начинающих плаванию кролем позволила уже 40 тысячам участников программ по всей России, не умея плавать, всего за 30 дней легко и красиво проплыть 500 метров без остановки, – пояснил Дмитрий Васильков. – Подобные программы есть во всех видах спорта ILSS для всех уровней подготовки. Считаем это нашим ключевым преимуществом в глазах участников программ и будем продолжать вкладывать силы и средства в развитие методической базы».

Владелец Cyclingrace приобрел школу I Love Supersport