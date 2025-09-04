Владелец Cyclingrace приобрел школу I Love Supersport

Дмитрий Васильков, организатор серии велогонок Cyclingrace, приобрел контрольный пакет акций школы циклических видов спорта I Love Supersport.

Пресс-служба Cyclingrace сообщает, что 100% акций I Love Supersport приобретены группой инвесторов во главе с Дмитрием Васильковым. Структура сделки и точный состав акционеров не разглашаются.

Школа I Love Supersport основана в 2012 году, сейчас имеет более 30 филиалов в России и странах ближнего зарубежья и специализируется на обучении спортсменов-любителей. В школе работает 7 спортивных направлений: бег, плавание, велосипед, гребля, триатлон, лыжи и хайкинг.

Cyclingrace – компания, занимающаяся организацией спортивных веломероприятий в Москве, Московской области и других регионах России. Одна из самых популярных и знаковых гонок Cyclingrace – ежегодный заезд по Садовому кольцу . Гонки Cyclingrace собирают тысячи участников разного уровня подготовки: от новичков и продвинутых любителей до профессионалов и чемпионов.

«Будем расширять географию присутствия». Новый владелец I Love Supersport – о планах на развитие школы