Дмитрий Неделин примет участие в Минском триатлоне

2 августа в Минске пройдут соревнования по триатлону на олимпийской, полужелезной и спринтерской дистанциях.

Дмитрий Неделин (чемпион России по марафону) заявил , что примет участие в Минском триатлоне на олимпийской дистанции (1 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег). Неделин будет ехать со сбора и хочет попробовать «сделать длительную в новом формате».

Дмитрий вместе с невестой Анастасией Тукмачевой (спортивный блогер) поспорили кто из них окажется быстрее. Тукмачева – опытная триатлетка, она преодолела 7 полужелезных дистанций, стала победительницей экстремального триатлона на дистанции 226 км.

Неделин рассказывает: «Целенаправлено я к нему готовиться не буду: идти учится плавать, изучать тонкости транзиток и накатывать на велике объемы, но спортивный интерес не дает покоя». Дмитрий пробежал свой первый марафон также на спор, за 2 часа 22 минуты.