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Бабиков, Цветков, Логинов пробежали марафон «Белые ночи». Команда Легкова заняла первое место в эстафете

5 июля в Санкт-Петербурге прошел марафон «Белые ночи».

Антон Бабиков планировал выбежать из 2 часов 22 минут (МС в легкой атлетике), в итоге 14-м со временем 2:22:51. Бабиков также в этом сезоне пробежал 10 км за 29:57 на «Ночном забеге» и полумарафон в Казани за 1:07:56.

Биатлонисты Александр Логинов и Максим Цветков пробежали марафон за 2:33:51 и 3:07:39.

Александр Легков со своей командой заняли первое место в эстафете на марафоне с результатом 2:15:27. Легков бежал последний этап. Остальные этапы бежали легкоатлеты Дмитрий Сафронов, Андрей Лейман, Вера Тарасова, Алексей Попов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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