Дина Александрова: «В середине марафона мне прям реально было плохо, пришлось чуть-чуть сбавить. И на 34 км я взбодрилась»

Дина Александрова оценила третье место на марафоне «Белые ночи».

Александрова стала лучшей россиянкой на дистанции.

«Очень довольна и результатом, и бегом. Первая половина получилась как я и рассчитывала, вторая половина всех немножечко подкосила и меня тоже. Погода хорошая, беговая, не жарко. В принципе, довольна.

Я ни на кого не обращала внимания, впереди видела всех эфиопок. А так смотрела на свое самочувствие. Честное признание – в середине мне чуть-чуть поплохело, скажем так. Мне прям реально было плохо, пришлось чуть-чуть сбавить, отпустить. И на 34 км я взбодрилась. Проснулась на 38-м и понимаю, что надо немного поработать.

Уже вижу Луизу Дмитриеву рядом. И все, я отключилась, считала до пяти просто. Ни на кого не обращала внимания, просто бежала и смотрела вперед. Я ее обошла на 40-м километре. И смотрю – вторая девочка уже рядом. И я такая: ну все, уже не хочется, дайте мне финиш скорее, я хочу домой, хочу в тепло», – рассказала Дина Александрова.