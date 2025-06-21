0

Более 1200 атлетов приняли участие в Красочном забеге, который прошел 21 июня в Красноярске

21 июня в Красноярске прошел Красочный забег на дистанциях 5 и 2 км (без фиксации результата). Маршрут дистанции прошел по дорожкам Татышев-парка через красочные зоны, где участников осыпали яркими красками. 

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Засимович – 16:35

  2. Артем Козловский – 16:46

  3. Иван Обеднин – 17:00

5 км, женщины

  1. Елена Гетт – 20:33

  2. Юлия Кулипанова – 20:45

  3. Кира Огер – 21:24

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Krasmarafon
Забег
Календарь стартов
любительский спорт
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
В Москве пройдет «Ночной забег». Старт состоится 21 июля по обновленному маршруту
19 июня, 15:18
Главные новости
2 000 участников забега спортивной программы ПМЭФ собрали 20 000 литров топлива G-Drive для фонда, работающего с тяжелобольными детьми
19 июня, 15:00Реклама
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Ахмадеев, Бякин, Киселев
522 апреля, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
В 12:00 откроется регистрация на ночной ультрамарафон «CrazyOwl50 2026 Вещий Олег»
вчера, 04:19
В Москве пройдет бесплатный SUP-заплыв в рамках спортивного фестиваля «Две реки»
19 июня, 19:30
Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2026. Трейловые забеги, велозабеги, соревнования по ориентированию и рогейну пройдут с 11 по 14 июня
419 июня, 17:13
В Москве пройдет «Ночной забег». Старт состоится 21 июля по обновленному маршруту
19 июня, 15:18
В Окуловке пройдет лесной полумарафон. Старт состоится 13 сентября
18 июня, 19:00
Более 2000 спортсменов приняли участие в фестивале IRONSTAR TYUMEN 2025
17 июня, 19:26
Открылась регистрация на спортивно-музыкальный фестиваль BIG RUN FEST. Новый старт от «Бегового сообщества» пройдет 19 июля
17 июня, 18:03
Евгений Байбородов и Мария Силантьева стали победителями на дистанции Sprint на «Татнефть Альметьевском триатлоне»
16 июня, 15:20
На «Ночном забеге» в Москве поменялся маршрут. Старт пройдет на Краснопресненской набережной
16 июня, 14:54
В Красногорске прошли Всероссийские соревнования по серфингу на доске с веслом и сап-фестиваль для любителей
16 июня, 09:27