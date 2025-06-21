Более 1200 атлетов приняли участие в Красочном забеге, который прошел 21 июня в Красноярске
21 июня в Красноярске прошел Красочный забег на дистанциях 5 и 2 км (без фиксации результата). Маршрут дистанции прошел по дорожкам Татышев-парка через красочные зоны, где участников осыпали яркими красками.
Результаты победителей и призеров:
5 км, мужчины
Дмитрий Засимович – 16:35
Артем Козловский – 16:46
Иван Обеднин – 17:00
5 км, женщины
Елена Гетт – 20:33
Юлия Кулипанова – 20:45
Кира Огер – 21:24
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Krasmarafon
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