Более 1200 атлетов приняли участие в Красочном забеге, который прошел 21 июня в Красноярске

21 июня в Красноярске прошел Красочный забег на дистанциях 5 и 2 км (без фиксации результата). Маршрут дистанции прошел по дорожкам Татышев-парка через красочные зоны, где участников осыпали яркими красками.

Результаты победителей и призеров:

5 км, мужчины

Дмитрий Засимович – 16:35 Артем Козловский – 16:46 Иван Обеднин – 17:00

5 км, женщины

Елена Гетт – 20:33 Юлия Кулипанова – 20:45 Кира Огер – 21:24

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .