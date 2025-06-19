2 000 участников забега спортивной программы ПМЭФ собрали 20 000 литров топлива G-Drive для фонда, работающего с тяжелобольными детьми

В начале второго дня Петербургского международного экономического форума состоялся ежегодный легкоатлетический забег спортивной программы ПМЭФ. 2 000 участников в общей сложности преодолели свыше 10 000 километров, которые конвертировались в 20 000 литров топлива G-Drive – им смогут бесплатно заправляться на АЗС сети «Газпромнефть» выездные службы благотворительного фонда «Бумажная птица», работающего с тяжелобольными детьми в Санкт-Петербурге и Московской области.

Бренд премиального топлива G-Drive, стратегический партнер забега, пригласил на мероприятие директора Московского марафона Дмитрия Тарасова, который рассказал о связи бега и успешного бизнеса, и создателей блога «Бег вреден» – они провели зарядку и возглавили команду на 5-километровом маршруте через исторический центр города. На старт также вышли атлеты Специальной Олимпиады России и сборной Санкт-Петербурга по спорту глухих в дисциплине сноуборд.

В мероприятии могли поучаствовать все зарегистрировавшиеся жители и гости города.

G-Drive поддерживает спортивную программу ПМЭФ с 2022 года и вместе с фондом «Росконгресс» популяризирует инициативы в сфере формирования инклюзивного общества.

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