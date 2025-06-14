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Антон Нестеренко и Антонина Юшина стали победителями ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 White Well 2025

13 и 14 июня на территории базы отдыха «Мальская долина» в Псковской области прошел ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 White Well 2025. Участники соревновались на дистанциях 50, 20 и 3 км. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Антон Нестеренко – 4:30:22

  2. Константин Иванов – 4:30:48

  3. Григорий Соколов – 4:30:50

50 км, женщины

  1. Антонина Юшина – 4:48:55

  2. Елена Гагарина – 4:52:57

  3. Елена Носкова – 4:58:57

20 км, мужчины

  1. Даниил Елизаров – 1:39:38

  2. Денис Данченков – 1:51:21

  3. Геннадий Галлямов – 1:52:08

20 км, женщины

  1. Надежда Орлова – 1:59:21

  2. Александра Войтова – 1:59:36

  3. Людмила Сапроненкова – 2:02:19

3 км, мужчины

  1. Александр Абрамов – 12:38

  2. Сергей Пригожев – 13:15

  3. Игорь Зенов – 13:35

3 км, женщины

  1. Марина Зайцева – 14:26

  2. Алиса Кубышкина – 15:01

  3. Маргарита Компаниец – 16:02

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии появятся чуть позже на сайте организатора.

Ночной ультрамарафон Crazy Owl проводится с 2019 года. Каждый год место проведения старта меняется. Старт в 2026 году пройдет 13-13июня, регистрация откроется 12 июня в 12:00 в личном кабинете на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRaceResult
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