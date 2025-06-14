Антон Нестеренко и Антонина Юшина стали победителями ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 White Well 2025
13 и 14 июня на территории базы отдыха «Мальская долина» в Псковской области прошел ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 White Well 2025. Участники соревновались на дистанциях 50, 20 и 3 км.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Антон Нестеренко – 4:30:22
Константин Иванов – 4:30:48
Григорий Соколов – 4:30:50
50 км, женщины
Антонина Юшина – 4:48:55
Елена Гагарина – 4:52:57
Елена Носкова – 4:58:57
20 км, мужчины
Даниил Елизаров – 1:39:38
Денис Данченков – 1:51:21
Геннадий Галлямов – 1:52:08
20 км, женщины
Надежда Орлова – 1:59:21
Александра Войтова – 1:59:36
Людмила Сапроненкова – 2:02:19
3 км, мужчины
Александр Абрамов – 12:38
Сергей Пригожев – 13:15
Игорь Зенов – 13:35
3 км, женщины
Марина Зайцева – 14:26
Алиса Кубышкина – 15:01
Маргарита Компаниец – 16:02
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult. Фотографии появятся чуть позже на сайте организатора.
Ночной ультрамарафон Crazy Owl проводится с 2019 года. Каждый год место проведения старта меняется. Старт в 2026 году пройдет 13-13июня, регистрация откроется 12 июня в 12:00 в личном кабинете на сайте организатора.