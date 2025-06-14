Антон Нестеренко и Антонина Юшина стали победителями ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 White Well 2025

13 и 14 июня на территории базы отдыха «Мальская долина» в Псковской области прошел ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 White Well 2025. Участники соревновались на дистанциях 50, 20 и 3 км.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Антон Нестеренко – 4:30:22 Константин Иванов – 4:30:48 Григорий Соколов – 4:30:50

50 км, женщины

Антонина Юшина – 4:48:55 Елена Гагарина – 4:52:57 Елена Носкова – 4:58:57

20 км, мужчины

Даниил Елизаров – 1:39:38 Денис Данченков – 1:51:21 Геннадий Галлямов – 1:52:08

20 км, женщины

Надежда Орлова – 1:59:21 Александра Войтова – 1:59:36 Людмила Сапроненкова – 2:02:19

3 км, мужчины

Александр Абрамов – 12:38 Сергей Пригожев – 13:15 Игорь Зенов – 13:35

3 км, женщины

Марина Зайцева – 14:26 Алиса Кубышкина – 15:01 Маргарита Компаниец – 16:02

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult . Фотографии появятся чуть позже на сайте организатора .

Ночной ультрамарафон Crazy Owl проводится с 2019 года. Каждый год место проведения старта меняется. Старт в 2026 году пройдет 13-13июня, регистрация откроется 12 июня в 12:00 в личном кабинете на сайте организатора .