Лыжный марафон «Владимирский Проку» отменен

15-16 марта во Владимире должен был пройти лыжный марафон, который проводится в память об Алексее Прокуророве – олимпийском чемпионе 1988 года. В итоге старт отменили в связи с недостаточностью снежного покрова.

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