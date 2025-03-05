Лыжный марафон «Владимирский Проку» отменен
15-16 марта во Владимире должен был пройти лыжный марафон, который проводится в память об Алексее Прокуророве – олимпийском чемпионе 1988 года. В итоге старт отменили в связи с недостаточностью снежного покрова.
Слоты автоматически переносятся на 2026 год. По всем вопросам можно писать на почту организаторов proku33@yandex.ru.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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