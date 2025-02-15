В Мурманске пройдут чемпионат России по велосипедному спорту на фэтбайках. Старт состоится 1 марта

1 марта в Мурманске в рамках 90-го «Праздника Севера» пройдет чемпионат России среди любителей по велосипедному спорту на фэтбайках (горный велосипед на широких колесах).

Старт состоится по трассам спортивного комплекса «Долина Уюта» на дистанции 50 км. Гонка пройдет в 2 круга.

Предварительные заявки подаются до 25 февраля на сайте Orgeo . Регистрация проводится бесплатно. К заявке надо приложить паспорт, справку о допуске к соревнованиям по велоспорту 2025 года, оригинал полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (обычно для участия в стартах нужна специальная спортивная страховка с указанием вида спорта) и полис ОМС.