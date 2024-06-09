Россиянка Александра Морозова заняла второе место в ультрамарафоне Comrades, который прошел 9 июня в ЮАР. Участники бежали 85,91 км

9 июня в ЮАР прошел 97-й ультрамарафон Comrades. Участники бежали 85,91 км по трассе «вверх» из города Дурбан в Питермарицбург. Общий призовой фонд составил более 21 миллиона рублей, он делится между первой десяткой призеров.

Победительницей стала спортсменка из ЮАР Герда Стейн, которая преодолела дистанцию за 5:49:46. Второй прибежала Александра Морозова с результатом 6:05:12. Александра участвует в ультрамарафоне шестой раз, в 2022 году бегунья выиграла забег. Третьей стала американская атлетка Кортни Олсен с итоговым временем 6:08:09.

Также в топ-10 попали еще две бегуньи из России: Антонина Юшина с результатом 6:12:28 и Юлия Рыжанкова с результатом 6:28:22.

Среди мужчин первым стал голландец Пьет Вирсма, его итоговое время – 5:25:00. Одиннадцатое место в мужском зачете с результатом 5:37:30 занял Алексей Береснев, двадцать седьмое – Василий Корыткин (5:52:57).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Видеотрансляция доступна на Youtube.

Более 150 спортсменов из России приняли участие в ультрамарафоне.