Музей «Динамо» запускает беговой проект по подготовке к марафону

12-13 октября 2024 года состоится 11й Московский марафон, главное беговое событие страны. Организатором мероприятия является «Беговое сообщество».

Для всех желающих, кто в этом году решил пробежать дистанцию в 42 километра 195 метров, Музей Динамо запускает акцию «Беги в музей!», состоящую из серии бесплатных тренировок, мастер-классов, лекций для подготовки к забегу.

Куратор проекта – Константин Перевощиков, марафонец, триатлонист, ультрамарафонец, официальный пейсмейкер «Бегового сообщества».

Акция продлится с 3 июня по 11 октября 2024 года, и в течение 4 месяцев участники будут обучаться техники правильного бега, смогут участвовать в совместных беговых и силовых тренировках на открытом воздухе, получат всю необходимую информацию об особенностях марафонской дистанции. В том числе, планируются автограф-сессии с известными бегунами и тренировки с динамовскими спортсменами.

Еженедельно в социальных сетях Музея Динамо будет публиковаться расписание самостоятельных тренировок и рекомендации как избежать ошибок во время бега. Групповые тренировки будут проходить 2 раза в неделю в парке рядом с Музеем Динамо, а 1 раз в две недели будут организованы мастер-классы и лекции от тренеров, спортивных врачей, диетологов.

В организации тематических мероприятий также будет принимать участие сообщество «Динамо бежит»: в рамках лектория будущие марафонцы узнают об основах марафонского бега, теории и практике в работе на длинных дистанциях.

Проект поддержит благотворительный фонд «Больше Чем Можешь», занимающийся развитием инклюзии в любительском спорте https://morethanable.ru/. Фонд проведет серию тренировок в формате беговых экскурсий и лекций, а также представит челлендж, приняв участие в котором можно будет пробежать Московский марафон в поддержку тех атлетов, которые самостоятельно не могут сделать даже.



За всеми активностями можно будет следить в телеграм-канале Музея или ВК-сообществе.