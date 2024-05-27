Результаты ультрамарафонской гонки на выбывание St.Petersburg Backyard Ultra. Участники бежали двое суток

С 25 мая по 27 мая в Невском лесопарке (Ленинградская область) проходила ультрамарафонская гонка на выбывание St.Petersburg Backyard Ultra.

Атлеты стартовали каждый час на круг длиной 6,7 км. Эту дистанцию надо было преодолеть менее, чем за час, чтобы успеть отдохнуть и выйти на новый круг. Если спортсмен не успевал выйти на старт, то он выбывал. Победитель в гонке – атлет, пробежавший наибольшее число полных кругов.

Победителем стал Евгений Однорог, преодолев за 46 часов 46 кругов (308,4 км). Спортсмен уже выигрывал гонку St.Petersburg Backyard Ultra в 2022 году, тогда его результат составил 34 круга.

Вместе с победителем круг начинал Михаил Зарубо, но сошел с дистанции в связи с плохим самочувствием. Организаторы сообщили в телеграм-канале: «С Михаилом все в порядке, идёт к финишу в сопровождении организатора. Травмы накопились. Это, к сожалению, DNF». Тем самым, Михаил не закончил последний круг, его результат – 45 кругов и 307,1 км.

Также на старт 45 круга выходил пейсмейкер марафонов «Белые ночи» и «Дорога жизни» Алексей Белоусов, но тоже был вынужден сняться с дистанции из-за проблем с коленом. Алексей обновил свой личный рекорд – 45 кругов (прежний рекорд – 41 круг).

Среди женщин победительницей стала Анастасия Шарипова, ее результат составил 40 кругов (268,2 км), которые она преодолела за 40 часов. После 34 кругов сошла с дистанции Татьяна Маслова, до 2022 года спортсменке принадлежал женский рекорд Backyard Ultra (28 кругов). Третий лучший результат принадлежит Надежде Кожевниковой – 28 кругов.

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Мировой рекорд принадлежит американскому ультрамарафонцу – 108 кругов. Российский рекорд гонки Backyard Ultra установил Иван Заборский в 2023 году – он пробежал 48 кругов (328,6 км).