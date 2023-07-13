Российский бренд одежды SHU запускает спортивную линейку. Старт продаж запланирован на август

Российский бренд лаконичной и функциональной одежды SHU запускает спортивную линейку SHU RUN. Об этом сообщил Андрей Кравцов, основатель бренда. Он поделился, что впервые задумался о создании беговой линейки на своем первом марафоне в Японии в 2015 году.

Старт продаж спортивной коллекции запланирован на август 2023 года. Кроме одежды, SHU RUN будет рассказывать про интересные события из жизни бегового сообщества, проводить мероприятия и делиться советами профессиональных бегунов.

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