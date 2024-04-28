Результаты Зеленодольского кросса 2024. Это первое из 13 событий серии Timerman в Татарстане

28 апреля прошел Зеленодольский кросс, который собрал более 1000 спортсменов из 22 регионов России. Трассы забега были проложены по живописному лесу.

Мероприятие открыли детские забеги TIMERKIDS на дистанции 300 метров и 600 метров, далее стартовали соревнования по каникроссу на дистанции 600 м и 3 км. Каникросс – это дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена. Команда Timerman впервые проводила соревнования такого формата.

«К нам обратилась Федерация ездового спорта с просьбой провести совместно соревнования. Мы всегда открыты к подобным инициативам. Обязательно рассмотрим на будущее такой формат забегов», – рассказала исполнительный директор серии Timerman, Кристина Камалетдинова.

Завершили день забеги на дистанции 3, 10 и 20 км.

3 км, мужчины

1. Александр Четверкин – 10:58

2. Ильгиз Рашитов – 11:39

3. Артур Фаттахов – 12:10

3 км, женщины

1. Татьяна Неустроева – 12:04



2. Юлия Цуканова – 13:50

3. Милана Осадчук – 15:07

10 км, мужчины

1. Никита Чугунов – 37:37

2. Адель Гафиатуллин – 38:03

3. Павел Тюлькин – 38:11

10 км, женщины

1. Яна Сатыбалдина – 42:11

2. Екатерина Алексеева – 49:15

3. Анжелика Матыгуллина – 49:33

20 км, мужчины

1. Артём Никифоров – 01:17:05

2. Вадим Миронов – 01:18:20

3. Марсель Галимов – 01:21:49

20 км, женщины

1. Людмила Майкова – 01:35:52

2. Татьяна Александрова – 01:37:27

3. Альфия Валеева – 01:39:05

Результаты всех участников можно найти на сайте организаторов забега.

В серии Timerman пройдет еще 12 событий на территории республики Татарстан. Следующим мероприятием станет 10-й юбилейный Ак Барс Банк Казанский марафон, который пройдет 11-12 мая 2024 года.

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