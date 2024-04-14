Результаты кросса «Лисья гора»
14 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участникам были доступны следующие дистанции в зависимости от пола и возрастной категории: 2 км, 4 км, 6 км, 8 км. Также прошла эстафета, где 4 человека бежали по 1 км.
На дистанции 6 км победителем стал Владимир Сафронов – призер чемпионата России по легкой атлетике. Третьим прибежал атлет Сергей Конякин, который в 2023 году был первым с результатом 19:41. Среди женщин золото взяла супруга Сергея – Юлия Конякина, на прошлых выходных Юлия стала призеркой забега «Апрель».
Результаты победителей и призеров:
2 км, женщины 18-19 лет
- Марина Гудова – 8:14
- Кристина Петращук – 9:02
- Анастасия Арцова – 10:06
4 км, мужчины 18-19 лет
- Дмитрий Калинин – 14:27
- Иван Мешков – 14:32
- Эдуард Зубков – 14:54
4 км, женщины 35+
- Екатерина Скрипникова – 15:56
- Наталья Сорокина – 17:41
- Анна Гречишкина – 17:47
6 км, мужчины 35+
- Владимир Сафронов – 19:53
- Алексей Быстров – 20:24
- Сергей Конякин – 20:55
6 км, женщины 20-22 года
- Екатерина Шабунина – 23:54
- Кристина Попсуева – 25:22
- Арина Ронжина – 28:59
6 км, женщины 23-34 года
- Юлия Конякина – 22:37
- Зинаида Обручкова – 23:44
- Мария Семенцова – 24:56
8 км, мужчины 20-22 года
- Алексей Филиппов – 27:05
- Александр Рыбалкин – 27:16
- Тимофей Жуков – 29:55
8 км, мужчины 23-34 года
- Юрий Котов – 27:16
- Артем Сериков – 27:27
- Дмитрий Наконечный – 27:41
Эстафета
- Беговой монастырь – 12:58
- Бегом за Таней – 13:03
- Милицейская волна – 13:16
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.