Результаты кросса «Лисья гора»

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14 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участникам были доступны следующие дистанции в зависимости от пола и возрастной категории: 2 км, 4 км, 6 км, 8 км. Также прошла эстафета, где 4 человека бежали по 1 км.

На дистанции 6 км победителем стал Владимир Сафронов – призер чемпионата России по легкой атлетике. Третьим прибежал атлет Сергей Конякин, который в 2023 году был первым с результатом 19:41. Среди женщин золото взяла супруга Сергея – Юлия Конякина, на прошлых выходных Юлия стала призеркой забега «Апрель».

Результаты победителей и призеров:

2 км, женщины 18-19 лет

  1. Марина Гудова – 8:14
  2. Кристина Петращук – 9:02
  3. Анастасия Арцова – 10:06

4 км, мужчины 18-19 лет

  1. Дмитрий Калинин – 14:27
  2. Иван Мешков – 14:32
  3. Эдуард Зубков – 14:54

4 км, женщины 35+

  1. Екатерина Скрипникова – 15:56
  2. Наталья Сорокина – 17:41
  3. Анна Гречишкина – 17:47

6 км, мужчины 35+

  1. Владимир Сафронов – 19:53
  2. Алексей Быстров – 20:24
  3. Сергей Конякин – 20:55

6 км, женщины 20-22 года

  1. Екатерина Шабунина – 23:54
  2. Кристина Попсуева – 25:22
  3. Арина Ронжина – 28:59

6 км, женщины 23-34 года

  1. Юлия Конякина – 22:37
  2. Зинаида Обручкова – 23:44
  3. Мария Семенцова – 24:56

8 км, мужчины 20-22 года

  1. Алексей Филиппов – 27:05
  2. Александр Рыбалкин – 27:16
  3. Тимофей Жуков – 29:55

8 км, мужчины 23-34 года

  1. Юрий Котов – 27:16
  2. Артем Сериков – 27:27
  3. Дмитрий Наконечный – 27:41

Эстафета

  1. Беговой монастырь – 12:58
  2. Бегом за Таней – 13:03
  3. Милицейская волна – 13:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

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