Результаты кросса «Лисья гора»

14 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс «Лисья гора». Участникам были доступны следующие дистанции в зависимости от пола и возрастной категории: 2 км, 4 км, 6 км, 8 км. Также прошла эстафета, где 4 человека бежали по 1 км.

На дистанции 6 км победителем стал Владимир Сафронов – призер чемпионата России по легкой атлетике. Третьим прибежал атлет Сергей Конякин, который в 2023 году был первым с результатом 19:41. Среди женщин золото взяла супруга Сергея – Юлия Конякина, на прошлых выходных Юлия стала призеркой забега «Апрель».

Результаты победителей и призеров:

2 км, женщины 18-19 лет

Марина Гудова – 8:14 Кристина Петращук – 9:02 Анастасия Арцова – 10:06

4 км, мужчины 18-19 лет

Дмитрий Калинин – 14:27 Иван Мешков – 14:32 Эдуард Зубков – 14:54

4 км, женщины 35+

Екатерина Скрипникова – 15:56 Наталья Сорокина – 17:41 Анна Гречишкина – 17:47

6 км, мужчины 35+

Владимир Сафронов – 19:53 Алексей Быстров – 20:24 Сергей Конякин – 20:55

6 км, женщины 20-22 года

Екатерина Шабунина – 23:54 Кристина Попсуева – 25:22 Арина Ронжина – 28:59

6 км, женщины 23-34 года

Юлия Конякина – 22:37 Зинаида Обручкова – 23:44 Мария Семенцова – 24:56

8 км, мужчины 20-22 года

Алексей Филиппов – 27:05 Александр Рыбалкин – 27:16 Тимофей Жуков – 29:55

8 км, мужчины 23-34 года

Юрий Котов – 27:16 Артем Сериков – 27:27 Дмитрий Наконечный – 27:41

Эстафета

Беговой монастырь – 12:58 Бегом за Таней – 13:03 Милицейская волна – 13:16

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.