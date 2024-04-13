Результаты кросса «Быстрый пес». Александр Панжинский с швейцарской овчаркой Хэппи стали призерами
13 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс с собаками. Спортсмены и их питомцы соревновались на дистанции 2 км.
Трасса проходила в один круг, покрытие грунтовое.
Третье место заняли Александр Панжинский (призер Олимпийских игр) со своим питомцем Хэппи.
Результаты победителей и призеров:
2 км, мужчины
- Александр Демин и Челси – 6:24
- Иван Мешков и Купер – 6:26
- Александр Панжинский и Хэппи – 6:28
2 км, женщины
- Маргарита Мигранова и Руанда – 6:35
- Любовь Жестарева и Тесла – 7:14
- Валерия Кондратьева и Молли – 7:25
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.