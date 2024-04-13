Результаты кросса «Быстрый пес». Александр Панжинский с швейцарской овчаркой Хэппи стали призерами

Теги Александр Панжинский любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

13 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс с собаками. Спортсмены и их питомцы соревновались на дистанции 2 км.

Трасса проходила в один круг, покрытие грунтовое.

Третье место заняли Александр Панжинский (призер Олимпийских игр) со своим питомцем Хэппи.

Результаты победителей и призеров:

2 км, мужчины

  1. Александр Демин и Челси – 6:24
  2. Иван Мешков и Купер – 6:26
  3. Александр Панжинский и Хэппи – 6:28

2 км, женщины

  1. Маргарита Мигранова и Руанда – 6:35
  2. Любовь Жестарева и Тесла – 7:14
  3. Валерия Кондратьева и Молли – 7:25

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

 

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