Результаты кросса «Быстрый пес». Александр Панжинский с швейцарской овчаркой Хэппи стали призерами

13 апреля в парке «Битцевский лес» прошел кросс с собаками. Спортсмены и их питомцы соревновались на дистанции 2 км.

Трасса проходила в один круг, покрытие грунтовое.

Третье место заняли Александр Панжинский (призер Олимпийских игр) со своим питомцем Хэппи.

Результаты победителей и призеров:

2 км, мужчины

Александр Демин и Челси – 6:24 Иван Мешков и Купер – 6:26 Александр Панжинский и Хэппи – 6:28

2 км, женщины

Маргарита Мигранова и Руанда – 6:35 Любовь Жестарева и Тесла – 7:14 Валерия Кондратьева и Молли – 7:25

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.