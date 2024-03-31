Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 31 марта в Раменском

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31 марта в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участникам были доступны спринтерские дистанции 50 и 100 м разными стилями, которые необходимо было проплыть как можно быстрее. Пловцы соревновались вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

Результаты победителей и призеров:

100 м, вольный стиль, мужчины

  1. Николай Дунаев – 55,33
  2. Вячеслав Филимонов – 56,79
  3. Владимир Оганесьян – 57,01

100 м, на спине, мужчины

  1. Андрей Дунаев – 1:04,71
  2. Игорь Орлов – 1:53,10
  3. Андрей Слыхов – 2:11,73

100 м, брасс, мужчины

  1. Владислав Брагин – 1:09,70
  2. Александр Жемчугов – 1:20,45
  3. Сергей Пахомов – 1:20,64

100 м, баттерфляй, мужчины

  1. Павел Божик – 1:08,15
  2. Василий Молодов – 1:09,21
  3. Владимир Улезко – 1:18,54

100 м, вольный стиль, женщины

  1. Анна Дудина – 1:11,22
  2. Арина Голощапова – 1:13,82
  3. Анастасия Сабинова и Варвара Клиджан – 1:18,78

100 м, на спине, женщины

  1. Надежда Щенникова – 2:59,58

100 м, брасс, женщины

  1. Анна Шорохова – 1:59,90
  2. Светлана Воробьева – 2:53,56

50 м, вольный стиль, мужчины

  1. Николай Дунаев – 25,04
  2. Вячеслав Филимонов – 25,17
  3. Иван Матвеев – 26,66

50 м, на спине, мужчины

  1. Андрей Дунаев – 28,55
  2. Иван Токарев – 28,82
  3. Константин Соколов – 34,33

50 м, брасс, мужчины

  1. Владислав Брагин – 31,11
  2. Радик Гумеров – 31,47
  3. Алексей Савелов – 31,56

50 м, баттерфляй, мужчины

  1. Валентин Цыбулин – 28,61
  2. Никита Дубиков – 28,97
  3. Никита Бер – 30,08

50 м, вольный стиль, женщины

  1. Анна Дудина – 30,34
  2. Арина Голощапова – 32,82
  3. Анастасия Сабинова – 33,75

50 м, на спине, женщины

  1. Анастасия Сабинова – 43,44
  2. Мария Казанцева – 56,48
  3. Нина Пожарнова – 56,97

50 м, брасс, женщины

  1. Анна Коротич – 38,76
  2. Арина Голощапова – 43,76
  3. Любовь Безрученко – 45,83

50 м, баттерфляй, женщины

  1.  Ирина Чекасина – 34,57
  2. Елена Сидоркова – 42,81
  3. Анна Жукова – 43,51

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора. Фотографии с заплыва появятся чуть позже на сайте Flickr.

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