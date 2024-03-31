Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 31 марта в Раменском

31 марта в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участникам были доступны спринтерские дистанции 50 и 100 м разными стилями, которые необходимо было проплыть как можно быстрее. Пловцы соревновались вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

Результаты победителей и призеров:

100 м, вольный стиль, мужчины

Николай Дунаев – 55,33 Вячеслав Филимонов – 56,79 Владимир Оганесьян – 57,01

100 м, на спине, мужчины

Андрей Дунаев – 1:04,71 Игорь Орлов – 1:53,10 Андрей Слыхов – 2:11,73

100 м, брасс, мужчины

Владислав Брагин – 1:09,70 Александр Жемчугов – 1:20,45 Сергей Пахомов – 1:20,64

100 м, баттерфляй, мужчины

Павел Божик – 1:08,15 Василий Молодов – 1:09,21 Владимир Улезко – 1:18,54

100 м, вольный стиль, женщины

Анна Дудина – 1:11,22 Арина Голощапова – 1:13,82 Анастасия Сабинова и Варвара Клиджан – 1:18,78

100 м, на спине, женщины

Надежда Щенникова – 2:59,58

100 м, брасс, женщины

Анна Шорохова – 1:59,90 Светлана Воробьева – 2:53,56

50 м, вольный стиль, мужчины

Николай Дунаев – 25,04 Вячеслав Филимонов – 25,17 Иван Матвеев – 26,66

50 м, на спине, мужчины

Андрей Дунаев – 28,55 Иван Токарев – 28,82 Константин Соколов – 34,33

50 м, брасс, мужчины

Владислав Брагин – 31,11 Радик Гумеров – 31,47 Алексей Савелов – 31,56

50 м, баттерфляй, мужчины

Валентин Цыбулин – 28,61 Никита Дубиков – 28,97 Никита Бер – 30,08

50 м, вольный стиль, женщины

Анна Дудина – 30,34 Арина Голощапова – 32,82 Анастасия Сабинова – 33,75

50 м, на спине, женщины

Анастасия Сабинова – 43,44 Мария Казанцева – 56,48 Нина Пожарнова – 56,97

50 м, брасс, женщины

Анна Коротич – 38,76 Арина Голощапова – 43,76 Любовь Безрученко – 45,83

50 м, баттерфляй, женщины

Ирина Чекасина – 34,57 Елена Сидоркова – 42,81 Анна Жукова – 43,51

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора. Фотографии с заплыва появятся чуть позже на сайте Flickr.