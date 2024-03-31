Результаты заплыва Swimcup Sprint 2024, прошедшего 31 марта в Раменском
31 марта в Раменском (Московская область) прошел заплыв Swimcup Sprint 2024. Участникам были доступны спринтерские дистанции 50 и 100 м разными стилями, которые необходимо было проплыть как можно быстрее. Пловцы соревновались вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.
Результаты победителей и призеров:
100 м, вольный стиль, мужчины
- Николай Дунаев – 55,33
- Вячеслав Филимонов – 56,79
- Владимир Оганесьян – 57,01
100 м, на спине, мужчины
- Андрей Дунаев – 1:04,71
- Игорь Орлов – 1:53,10
- Андрей Слыхов – 2:11,73
100 м, брасс, мужчины
- Владислав Брагин – 1:09,70
- Александр Жемчугов – 1:20,45
- Сергей Пахомов – 1:20,64
100 м, баттерфляй, мужчины
- Павел Божик – 1:08,15
- Василий Молодов – 1:09,21
- Владимир Улезко – 1:18,54
100 м, вольный стиль, женщины
- Анна Дудина – 1:11,22
- Арина Голощапова – 1:13,82
- Анастасия Сабинова и Варвара Клиджан – 1:18,78
100 м, на спине, женщины
- Надежда Щенникова – 2:59,58
100 м, брасс, женщины
- Анна Шорохова – 1:59,90
- Светлана Воробьева – 2:53,56
50 м, вольный стиль, мужчины
- Николай Дунаев – 25,04
- Вячеслав Филимонов – 25,17
- Иван Матвеев – 26,66
50 м, на спине, мужчины
- Андрей Дунаев – 28,55
- Иван Токарев – 28,82
- Константин Соколов – 34,33
50 м, брасс, мужчины
- Владислав Брагин – 31,11
- Радик Гумеров – 31,47
- Алексей Савелов – 31,56
50 м, баттерфляй, мужчины
- Валентин Цыбулин – 28,61
- Никита Дубиков – 28,97
- Никита Бер – 30,08
50 м, вольный стиль, женщины
- Анна Дудина – 30,34
- Арина Голощапова – 32,82
- Анастасия Сабинова – 33,75
50 м, на спине, женщины
- Анастасия Сабинова – 43,44
- Мария Казанцева – 56,48
- Нина Пожарнова – 56,97
50 м, брасс, женщины
- Анна Коротич – 38,76
- Арина Голощапова – 43,76
- Любовь Безрученко – 45,83
50 м, баттерфляй, женщины
- Ирина Чекасина – 34,57
- Елена Сидоркова – 42,81
- Анна Жукова – 43,51
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора. Фотографии с заплыва появятся чуть позже на сайте Flickr.