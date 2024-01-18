Открылась регистрация на лыжную гонку «Уралхим SKI FACTORY». Старт пройдет 27 января

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В субботу 27 января в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в Москве пройдет лыжная гонка «Уралхим Ski Factory». Участников ждут следующие дистанции:

  • маскарадный забег на 600 метров,
  • командные зачеты,
  • детские гонки на дистанциях 600 метров (девочки и мальчики 2014 г.р. и младше), 3 км (девочки и мальчики 2010-2013 г.р.) и 6 км (девушки и юноши 2006-2009 г.р.),
  • взрослые дистанции в формате масс-стартов – 6 км для всех взрослых, 12 км для женщин и 18 км для мужчин.

Лимит участников соревнований – 800 человек. 400 слотов предназначено для детей и столько же для взрослых.

Регистрация на старт открыта на сайте reg.place. Участие для лыжников 2006 г.р. и младше, а также лыжников 1959 г.р. и старше ­– бесплатное. Стоимость участия для всех остальных спортсменов при регистрации онлайн – 1500 рублей. В день старта стоимость составит 3000 рублей, регистрация будет возможна при наличии свободных слотов.

Проводит гонку одноименное российское лыжное сообщество «Уралхим Ski Factory», в которое входят 8 клубов в Москве и области и 10 клубов в регионах России, расположенных на ключевых лыжных базах. Тренировки в клубах «Уралхим Ski Factory» во всех регионах бесплатны.

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