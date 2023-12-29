Открылась регистрация на забег и заплыв на острове Кижи, который пройдет 27 июля. На уникальный старт допустят всего 100 человек

Фестиваль на острове Кижи – уникальное событие, которое включает в себя заплыв в Кижских шхерах Онежского озера и фестиваль бега и скандинавской ходьбы. Он пройдет 27 июля 2024 года. На все дистанции всех дисциплин допустят всего 100 человек.

Остров Кижи – это архитектурный ансамбль из церквей XVIII–XIX веков. Памятник деревянного зодчества является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заплыв на острове пройдет в четвертый раз, а забег – в третий. Всех участников привезут на трансфере из Петрозаводска, стоимость которого уже включена в стоимость регистрации на мероприятие. Участники также попадут на пешеходную обзорную экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи».

Участников ждут следующие дистанции:

заплыв Кижи SWIM – 1/2 морской мили, 1 морская миля, 2 и 3 морских мили,

забег Кижи RUN – 5, 10, 21 и 42 км,

скандинавская ходьба – 5, 10, 21 км.

Зарегистрироваться на заплыв можно на сайте Кижи SWIM, на забег и скандинавскую ходьбу – на сайте Кижи RUN.

Рассказываем об этом заплыве и забеге в выпуске подкаста «Паровоз везет». Слушайте про летнюю Карелию: пешие походы, байдарки, сапы, заплывы, трейлраннинг и скандинавская ходьба