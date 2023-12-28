10 марта пройдет благотворительный лыжный забег «Самое время жить». Собранные средства отправят в Фонд борьбы с лейкемией

Третья благотворительная лыжня «Самое время жить» пройдет 10 марта 2024 года в парке Ларисы Лазутиной в Одинцово (Московская область). Участникам доступны следующие дистанции:

2 км для новичков (10+) – 1900 руб. при регистрации до 14 января и 2500 руб. c 15 января;

для новичков (10+) – 1900 руб. при регистрации до 14 января и 2500 руб. c 15 января; 5 км для любителей (10+) – 1900 руб. сейчас и 2500 руб. c 15 января;

для любителей (10+) – 1900 руб. сейчас и 2500 руб. c 15 января; 10 км для продвинутых лыжников, трасса в 2 круга по 5 км (15+) – 2400 руб. сейчас и 2900 руб. с 15 января;

для продвинутых лыжников, трасса в 2 круга по 5 км (15+) – 2400 руб. сейчас и 2900 руб. с 15 января; 600 м для лыжников до 6 лет и их родителей – 900 руб.;

для лыжников до 6 лет и их родителей – 900 руб.; 1200 м для юных лыжников в 2 круга по 600 м (7-12 лет) – 1400 рублей.

Участников ожидают выверенные, безопасные и живописные маршруты, персональный хронометраж, памятные сувениры от организаторов и медали на финише, горячее питание, бесплатные персональные профессиональные фото с события.

Победители лыжни на каждой дистанции определяются в абсолютном зачете: 1-3 места у мужчин и женщин, без возрастных категорий.

Регистрация открыта до 6 марта на сайте лыжни «Самое время жить».

Мероприятие проводится в поддержку Фонда борьбы с лейкемией. С 2014 года фонд помогает взрослым с онкологическими заболеваниями крови по всей России. Фонд поддерживает пациентов на всех этапах болезни, оказывает социальную поддержку и занимается просветительской деятельностью для подопечных и медицинских специалистов.