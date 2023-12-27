Открылась регистрация на лыжный марафон в Уфе. Старт на трассе биатлонного комплекса пройдет 17 марта 2024

Открыта регистрация на Уфимский лыжный марафон. Старт пройдет 17 марта 2024 года в Уфе на территории комплекса «Биатлон», расположенного на берегу реки Белой в окружении леса.

Участникам доступны следующие дистанции:

полумарафон 30 км;

марафон 50 км;

забеги-спутники на 5 и 10 км.

Все дистанции преодолеваются в свободном стиле.

Уфимский биатлонный комплекс известен во всем мире – здесь было проведено два летних чемпионата мира по биатлону и чемпионат Европы по биатлону. Инфраструктура комплекса, находящегося очень близко к центру города, включает гостиницу, кафе, бар, стрельбище, трибуны на 3000 зрителей. Однако это удобство накладывает и ограничения, из-за чего дистанция марафона пройдет в 7 кругов (длина полного круга – 7,1 км).

Начальная стоимость участия – 1500 руб. на дистанции 5 и 10 км и 2700 руб. на дистанции 30 и 50 км. 13 января, 12 февраля и 9 марта стоимость будет повышаться на 300 и 500 рублей соответственно.

Прочитать положение старта и зарегистрироваться можно на сайте Russialoppet.