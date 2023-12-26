Открылась регистрация на Grom SkiAthlon Bitza 2024. Гонка конек+классика пройдет 21 января

Открылась регистрация на скиатлон от команды Grom. Лыжная гонка пройдет 21 января в зоне отдыха «Битца» (Московская область, 32 км МКАД).

Скиатлон – это дисциплина, в которой участники бегут лыжную гонку сначала классическим стилем, а потом коньковым. Grom предлагает скиатлон наоборот: пройти первую половину дистанции коньковым ходом, а вторую – классическим.

Доступны две дистанции скиатлона:

5 + 5 км конек+классика,

10 + 10 км конек+классика.

Также можно поучаствовать в забеге-спутнике и преодолеть 5 км или 10 км коньком.

В скиатлоне разрешено преодолевать два этапа на одной паре лыж (одновременным бесшажным классическим ходом – даблполингом), но в этом случае участник обязан заехать в свой бокс в транзитной зоне, снять лыжи и поменять их местами.

Стартовый взнос за все дистанции составляет 2500 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте reg.place.