В Переславле-Залесском пройдет зимний ультратрейл марафон Mad Fox Ultra Infinity

16 и 17 декабря в одном из древнейших городов России – Переславле-Залесском – пройдет ежегодный ультра трейл марафон Mad Fox Ultra Infinity 2023 – завершающая гонка в этом сезоне от команды Running Heroes Russia. Участников ждут дистанции от 14 км до 166 км, соревнования для юных атлетов на 1 км и 3 км, а также настоящее зимнее приключение. В этом году в соревновании примут участие почти 3000 атлетов.

На дистанции участников ждут более 300 памятников архитектуры заброшенные капища, храмы, земля где родился Александр Невский, а также бескрайние заснеженные просторы и удивительная природа.

Первыми на старт в этот беговой уик-энд выйдут участники ультратрейла: 16 декабря пройдет Valhalla Race 100 miles. Любители настоящего экстрима преодолеют дистанцию около 166 км, во время прохождения которой их ждут лед, буруны, сугробы, рвы, излучины рек и даже дикие и заброшенные места. Старт забега будет состоится в 16:00. Лимит на прохождение дистанции составляет 30 часов, поэтому финишируют многие бегуны уже на следующий день.

Также 16 декабря пройдут забеги для юных трейраннеров: бегуны в возрасте от 0 до 10 лет пробегут 1 км в рамках забега Fun Run, а более взрослые спортсмены – от 11 до 15 лет – попробуют свои силы в забеге на 3 км – Teen Ice Race 3K.

Второй день соревнований, 17 декабря, будет не менее насыщенным и интересным. Первыми на старт, в 7:00, в воскресенье выйдут участники Mad Fox Ultra 50 miles. Их ждут около 90 км по бескрайним заснеженным просторам. Чуть позже к ним присоединятся и участники забега на 10 км и 20 км. Старты начнутся в 7:30 и в 8:30 соответственно. Самыми последними, в 11:00, в этот день на старт выйдут продвинутые любители трейлраннинга, которые попробуют свои силы на дистанции 40 км.

Дистанции Valhalla Race 100 miles, Mad Fox Ultra 50 miles и К40 официально сертифицированы Международной ассоциацией трейлраннинга (ITRA), поэтому все финишеры на дистанциях 50 и 100 миль получать официальную оценку ITRA международной ассоциации Trail Running.

Помимо этого, в рамках Mad Fox Ultra Infinity 2023 пойдет корпоративная эстафета. В этом году в ней примут участие 19 команд. В каждой по четыре человека, вместе им предстоит преодолеть 40 км: 15 км в рамках первого этапа, 9 км – в рамках второго и четвертого, а также 7 км – в рамках третьего.

Победители и призеры в корпоративной эстафете определяются в абсолютном эстафетном зачете и награждаются призами от спонсоров и партнеров. Команда, занявшая первое место, получит кубок.

“Mad Fox – заключительный старт сезона от нашей команды и один из самых сложных ультрамарафонов в стране. Это уникальная гонка, чтобы по-настоящему испытать себя в зимних условиях и получить новый бесценный опыт. В этом году в забеге примут участие более 3000 человек и мы рады видеть, что среди них есть немало новичков, которые впервые выйдут на старт зимнего ультратрейла ” – рассказал Михаил Долгий, основатель Running Heroes Russia.