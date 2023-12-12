14 декабря 2023 года в Казани пройдет Открытый Студенческий кубок Республики Татарстан

14 декабря 2023 года в Футбольно-легкоатлетическом манеже Центрального стадиона пройдут соревнования по бегу среди студентов.

Студентам предстоит соревноваться на дорожке, зарабатывая баллы в пользу своих учебных заведений. Команде, которая заработает наибольшее количество баллов, вручат кубок и призы от организаторов.

Участников ждут соревнования сразу в нескольких дисциплинах:

бег на 60 м;

бег на 400 м;

бег на 800 м;

эстафета 4х200 м.

Студенческий кубок — проект, направленный на развитие студенческого спорта. Это одно из направлений Лиги марафонов БРИКС, в которую входят Казанский марафон, петербургский марафон «Белые ночи» и Московский марафон.

«Мы будем развивать это направление, у нас уже есть опыт, на который мы можем опираться. В Москве уже существует целая серия соревнований Студенческого кубка. В рамках марафонов, которые входят в Марафонскую лигу БРИКС обязательно должны проходить соревнования среди студентов. Это стратегически важное для нас направление», – прокомментировал Вадим Янгиров, директор серии TIMERMAN.

Для регистрации нужно отправить техническую заявку на два электронных адреса: borsergen@yandex.ru, leylya@timerman.org. Скачать заявку и ознакомиться с Положением о соревновании можно по ссылке.