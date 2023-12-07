8 декабря курорт «Роза Хутор» открывает горнолыжные трассы для катания

8 декабря на курорте «Роза Хутор» официально стартует горнолыжный сезон 2023/24.

В первую очередь откроются трассы, расположенные на северном склоне хребта Аибга с отметки 2320 метра (Роза Пик) до 1600 метров над уровнем моря – «Тритон», «Каскад», «Аибга», «Вираж», «Змейка», «Бумеранг», МОС.

Канатные дороги «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский экспресс», «Стрела», «Сказка», «Кабан», «Квартет» также начнут работу в зимнем режиме.

В честь старта горнолыжного сезона 8 декабря на «Роза Хутор» пройдут специальные мероприятия. День начнется с первого торжественного спуска с отметки Роза Пик вместе с маскотами – персонажами-талисманами курорта. Также на площадке на высоте 2320 метров над уровнем моря пройдут диджей-сеты. В 13:00 состоится часовая экскурсия от сотрудников проката и ски-сервиса в здании Мзымта двор (Роза Долина) – они познакомят лыжников и сноубордистов с тонкостями подготовки и правильного выбора горнолыжного инвентаря.

Всего в зимнем сезоне 2023/24 курорт «Роза Хутор» откроет 105 километров трасс, которые обслуживают 32 подъемника. Будут открыты 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны. В новом сезоне будут расширены некоторые участки горнолыжных трасс на северном склоне хребта Аибга, более удобными для катания станут трассы «Змейка», «Тритон», «Горизонт» (ниже Stash Парка).

Впервые в постолимпийский период в январе на курорте планируется запустить гондольный подъемник «Тироль», который ведет из Роза Долины на отметку 780 метров над уровнем моря и соединяет курорт «Роза Хутор» с ГК «Альпика-сервис». Это позволит обладателям единого ски-пасса или ски-пассов «Роза Хутор» и ГК «Альпика-сервис» кататься по трассам сразу двух курортов.