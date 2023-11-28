26 ноября прошли соревнования по индор-триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2023/2024

26 ноября в Москве состоялся первый этап из пяти в серии из «индоров» IRONSTAR.

Формат индор-триатлона включает в себя плавание в бассейне в течение 10 минут, 30 минут езды на велотренажере Wattbike и бег на дорожке продолжительностью 20 минут. Тройка победителей определяется исходя из суммы «заработанных» километров. Каждый участник преодолевает этапы в своем темпе, поэтому, это отличная возможность познакомиться с триатлоном в комфортном режиме.

Результаты призеров:

Мужчины

1. Антон Березняк – 28,394 км

2. Юрий Вовк – 27,835 км

3. Илья Ножкин – 27,088 км

Женщины

1. Мария Курченко – 25,117 км

2. Виктория Крахина – 24,838 км

3. Наталья Журавлева – 23,098 км

Серия IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW состоит из 5 этапов, которые также состоятся 24 декабря 2023 года и 21 января, 18 февраля, 24 марта 2024 года. Подведение итогов рейтинга серии и вручение кубка победителю состоится 24 марта.