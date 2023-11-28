26 ноября прошли соревнования по индор-триатлону IRONSTAR XFIT INDOOR CUP MOSCOW 2023/2024
26 ноября в Москве состоялся первый этап из пяти в серии из «индоров» IRONSTAR.
Формат индор-триатлона включает в себя плавание в бассейне в течение 10 минут, 30 минут езды на велотренажере Wattbike и бег на дорожке продолжительностью 20 минут. Тройка победителей определяется исходя из суммы «заработанных» километров. Каждый участник преодолевает этапы в своем темпе, поэтому, это отличная возможность познакомиться с триатлоном в комфортном режиме.
Результаты призеров:
Мужчины
1. Антон Березняк – 28,394 км
2. Юрий Вовк – 27,835 км
3. Илья Ножкин – 27,088 км
Женщины
1. Мария Курченко – 25,117 км
2. Виктория Крахина – 24,838 км
3. Наталья Журавлева – 23,098 км
Серия IRONSTAR & XFIT INDOOR CUP MOSCOW состоит из 5 этапов, которые также состоятся 24 декабря 2023 года и 21 января, 18 февраля, 24 марта 2024 года. Подведение итогов рейтинга серии и вручение кубка победителю состоится 24 марта.
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