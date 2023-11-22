Курорт Архыз открывает горнолыжный сезон 25 ноября. Пока будет работать 2 трассы, остальные откроются в середине декабря

В субботу 25 ноября на горнолыжном курорте Архыз стартует сезон ‘23-24. В тестовом режиме откроется более 3 километров трасс на Северном склоне: красная трасса «Гравитация» на высоте 2840 метров и зеленая трасса «Горизонт» на высоте 2500 метров.

Курорт предупреждает, что для высокогорной зоны, в которой находятся трассы для тестового катания, характерно усиление ветра, которое может приводить к временным остановкам канатных дорог и изменению графика их работы. Оперативную информацию о работе канатных дорог и трасс публикуют в телеграм-канале курорта.

В ноябре на курорте Архыз заработала система искусственного оснежения, которая позволит открыть трассы раньше природных снегопадов, если будет сохраняться устойчивая минусовая температура. Открытие всех трасс Северного и Южного склонов планируется уже в середине декабря.

Пока открыто менее 5 трасс, на курорте действует тариф «Промо»: 1550 рублей за дневной ски-пасс для взрослых, 1000 рублей – для детей. Приобрести ски-пассы со скидкой можно на официальном сайте курорта.

Предпродажи зимних тарифов продолжаются до 1 декабря 2023. Обладатели сезонных ски-пассов уже могут воспользоваться ими для безлимитного катания. Владельцам ски-пассов с многодневными тарифами на высокий сезон или пиковые даты, купленных на предпродаже, курорт советует сохранить их до завершения действия промо-тарифов, так как кататься сейчас по промо-тарифам намного выгоднее.