Открылась регистрация на Деминский лыжный марафон 2024. Он пройдет 1-3 марта
Открылась регистрация на Дёминский лыжный марафон, который в 2024 году пройдет в 17 раз.
Для участия доступны следующие дистанции:
Пятница, 1 марта
- 10 км свободный стиль (2009 г.р. и старше)
- 5 км свободный стиль (2010-2012 г.р.)
Суббота, 2 марта
- 50 км свободный стиль
Воскресенье, 3 марта
- 25 км классический стиль
- 2 км классический стиль (2013-2015 г.р.)
- Baby марафон 1 км CT (2016-2020 г.р.)
Регистрация идет на сайте RussiaRunning, подробности также можно прочитать на сайте марафона. Старт пройдет в центре спорта и отдыха «Дёмино» в деревне Рыбинского района Ярославской области.
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