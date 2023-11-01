Открылась регистрация на Деминский лыжный марафон 2024. Он пройдет 1-3 марта

Открылась регистрация на Дёминский лыжный марафон, который в 2024 году пройдет в 17 раз.

Для участия доступны следующие дистанции:

Пятница, 1 марта

10 км свободный стиль (2009 г.р. и старше)

5 км свободный стиль (2010-2012 г.р.)

Суббота, 2 марта

50 км свободный стиль

Воскресенье, 3 марта

25 км классический стиль

2 км классический стиль (2013-2015 г.р.)

Baby марафон 1 км CT (2016-2020 г.р.)

Регистрация идет на сайте RussiaRunning, подробности также можно прочитать на сайте марафона. Старт пройдет в центре спорта и отдыха «Дёмино» в деревне Рыбинского района Ярославской области.