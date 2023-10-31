28 октября прошел благотворительный забег «Вместе против инсульта». Его участники собрали более 800 тысяч рублей на помощь людям после инсульта

Теги любительский спорт Благотворительность Бег Забег Календарь стартов Андрей Гребенко Здоровье

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ провел ежегодный благотворительный забег. Мероприятие состоялось 28 октября в парке ВДНХ, накануне Всемирного дня борьбы с инсультом.

В забеге на 1 и 5 км приняли участие 250 человек, среди них дети и подопечные фонда – люди после инсульта и их близкие, сотрудники фонда и его амбассадоры. Разминку для участников провел легкоатлет, спортсмен «Бегового монастыря», анестезиолог-реаниматолог Андрей Гребенко.

В этом году для участия в забеге не нужно было оплачивать регистрационный взнос. Каждый участник открывал сбор и становился волонтером-фандрайзером фонда ОРБИ. Пожертвовать можно было любую комфортную сумму, а также попросить присоединиться к сбору друзей.

На данный момент удалось собрать 844 909 рублей, из них 667 409 – частные пожертвования. За счет новой схемы волонтеры-фандрайзеры собрали сумму, в 4,6 раза превышающую сумму прошлого года. В сборе можно поучаствовать и сейчас – он продолжится на сайте charityrun.ru до 10 ноября. Все собранные средства пойдут на помощь людям после инсульта и их семьям, а также на развитие программ фонда борьбы с инсультом ОРБИ.

Результаты забега можно найти по ссылке, а фотографии придут участникам по почте. Фотосъемку обеспечивал Sports.ru, выступивший инфопартнером забега.

Также параллельно прошел онлайн-забег, в котором приняли участие бегуны, которые не могли присутствовать на ВДНХ. В онлайн-забеге пробежали участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Кемерово, Ростова Великого, Рязани, Таганрога, Тулы, а также бегуны из Германии, Испании, ОАЭ и Сербии. Треки принимаются до 7 ноября, а результаты онлайн-забега выложат 10 ноября.

Она перенесла инсульт, через 3 месяца вернулась в спорт и пробежала полумарафон. История преодоления Светланы Морозовой

Восстановление после инсульта дома – возможно ли? Как подобрать упражнения? Какое требуется оборудование?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий