28 октября прошел благотворительный забег «Вместе против инсульта». Его участники собрали более 800 тысяч рублей на помощь людям после инсульта

Фонд борьбы с инсультом ОРБИ провел ежегодный благотворительный забег. Мероприятие состоялось 28 октября в парке ВДНХ, накануне Всемирного дня борьбы с инсультом.

В забеге на 1 и 5 км приняли участие 250 человек, среди них дети и подопечные фонда – люди после инсульта и их близкие, сотрудники фонда и его амбассадоры. Разминку для участников провел легкоатлет, спортсмен «Бегового монастыря», анестезиолог-реаниматолог Андрей Гребенко.

В этом году для участия в забеге не нужно было оплачивать регистрационный взнос. Каждый участник открывал сбор и становился волонтером-фандрайзером фонда ОРБИ. Пожертвовать можно было любую комфортную сумму, а также попросить присоединиться к сбору друзей.

На данный момент удалось собрать 844 909 рублей, из них 667 409 – частные пожертвования. За счет новой схемы волонтеры-фандрайзеры собрали сумму, в 4,6 раза превышающую сумму прошлого года. В сборе можно поучаствовать и сейчас – он продолжится на сайте charityrun.ru до 10 ноября. Все собранные средства пойдут на помощь людям после инсульта и их семьям, а также на развитие программ фонда борьбы с инсультом ОРБИ.

Результаты забега можно найти по ссылке, а фотографии придут участникам по почте. Фотосъемку обеспечивал Sports.ru, выступивший инфопартнером забега.

Также параллельно прошел онлайн-забег, в котором приняли участие бегуны, которые не могли присутствовать на ВДНХ. В онлайн-забеге пробежали участники из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Кемерово, Ростова Великого, Рязани, Таганрога, Тулы, а также бегуны из Германии, Испании, ОАЭ и Сербии. Треки принимаются до 7 ноября, а результаты онлайн-забега выложат 10 ноября.

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