Результаты Лемболовского «Осеннего марафона» 2023

В субботу 14 октября в Лемболово (деревня в Ленинградской области) состоялся 11-й Лемболовский «Осенний марафон».

Для участия были доступны забеги на 2, 4, 10 и 20 км и северная ходьба на 2, 4 и 10 км.

Маршруты всех дистанций прошли по природному рельефу лесных тропинок.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Евгений Абнизов – 40:30

2. Иван Кодлозеров – 40:42

3. Алексей Иванов – 42:43

10 км, женщины

1. Надежда Вишнякова – 46:06

2. Анастасия Кузнецова – 49:07

3. Анна Заводова – 49:51

20 км, мужчины

1. Антон Андронов – 1:18:17

2. Дмитрий Рюмин – 1:18:42

3. Дмитрий Павлов – 1:24:43

20 км, женщины

1. Анастасия Захарова – 1:34:16

2. Ирина Маркова – 1:49:14

3. Наталья Итингоф – 1:49:42

2 км, северная ходьба, женщины

1. Ольга Щербакова – 19:41

2. Надежда Сукорская – 19:51

3. Татьяна Маслова – 23:44

4 км, северная ходьба, мужчины

1. Андрей Высоцкий – 28:59

2. Сергей Бараев – 30:33

3. Анатолий Темченко – 30:45

4 км, северная ходьба, женщины

1. Марина Алиева – 32:28

2. Наталья Поливанова – 33:23

3. Татьяна Сергина – 34:28

10 км, северная ходьба, мужчины

1. Андрей Марков – 1:04:03

2. Олег Свинцицкий – 1:07:39

3. Сергей Крошкин – 1:08:21

10 км, северная ходьба, женщины

1. Валентина Некрасова – 1:12:52

2. Анна Липатникова – 1:15:09

3. Елена Гордиенко – 1:16:55

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.