Результаты Лемболовского «Осеннего марафона» 2023
В субботу 14 октября в Лемболово (деревня в Ленинградской области) состоялся 11-й Лемболовский «Осенний марафон».
Для участия были доступны забеги на 2, 4, 10 и 20 км и северная ходьба на 2, 4 и 10 км.
Маршруты всех дистанций прошли по природному рельефу лесных тропинок.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Евгений Абнизов – 40:30
2. Иван Кодлозеров – 40:42
3. Алексей Иванов – 42:43
10 км, женщины
1. Надежда Вишнякова – 46:06
2. Анастасия Кузнецова – 49:07
3. Анна Заводова – 49:51
20 км, мужчины
1. Антон Андронов – 1:18:17
2. Дмитрий Рюмин – 1:18:42
3. Дмитрий Павлов – 1:24:43
20 км, женщины
1. Анастасия Захарова – 1:34:16
2. Ирина Маркова – 1:49:14
3. Наталья Итингоф – 1:49:42
2 км, северная ходьба, женщины
1. Ольга Щербакова – 19:41
2. Надежда Сукорская – 19:51
3. Татьяна Маслова – 23:44
4 км, северная ходьба, мужчины
1. Андрей Высоцкий – 28:59
2. Сергей Бараев – 30:33
3. Анатолий Темченко – 30:45
4 км, северная ходьба, женщины
1. Марина Алиева – 32:28
2. Наталья Поливанова – 33:23
3. Татьяна Сергина – 34:28
10 км, северная ходьба, мужчины
1. Андрей Марков – 1:04:03
2. Олег Свинцицкий – 1:07:39
3. Сергей Крошкин – 1:08:21
10 км, северная ходьба, женщины
1. Валентина Некрасова – 1:12:52
2. Анна Липатникова – 1:15:09
3. Елена Гордиенко – 1:16:55
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с забегов появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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