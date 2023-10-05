Gran Fondo проведут бесплатный экологический велозаезд. Он пройдет 8 октября в Бородино

Организаторы серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia анонсировали бесплатный экологический велозаезд «ЧистоВело». Он пройдет в Бородино – деревне в Московской области – 8 октября. Гонка закроет велосезон Gran Fondo 2023 и пройдет в преддверии Российского экологического форума

Для участия доступны дистанции на 60 км, 40 км, 20 км и детский заезд на 10 км. Стартовый городок расположится на территории музея-заповедника «Бородинское поле».

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте Gran Fondo. Следить за обновлениям организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram.





