Gran Fondo проведут бесплатный экологический велозаезд. Он пройдет 8 октября в Бородино

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Организаторы серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia анонсировали бесплатный экологический велозаезд «ЧистоВело». Он пройдет в Бородино – деревне в Московской области – 8 октября. Гонка закроет велосезон Gran Fondo 2023 и пройдет в преддверии Российского экологического форума

Для участия доступны дистанции на 60 км, 40 км, 20 км и детский заезд на 10 км. Стартовый городок расположится на территории музея-заповедника «Бородинское поле». 

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте Gran Fondo. Следить за обновлениям организаторов можно на их странице ВКонтакте или Telegram
 

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