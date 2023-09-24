Результаты забега «Силанде трейл» 2023

24 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области прошел забег по пересеченной местности «Силанде трейл» от организаторов A-TRAILS.

Для участия были доступны три дистанции: LONG на 18 км, CLASSIC на 11 км, FUN на 5 км. Забеги прошли по лесным тропинкам на территории заброшенного горнолыжного склона.

Результаты победителей:

FUN, 5 км, мужчины

1. Владислав Смирнов – 20:46

2. Андрей Балин – 22:12

3. Игорь Кобрисев – 22:52

FUN, 5 км, женщины

1. Варвара Сушкова – 21:05

2. Анастасия Чернова – 24:04

3. Анна Андреева – 25:44

CLASSIC, 11 км, мужчины

1. Василий Чупров – 48:08

2. Константин Кочкин – 48:55

3. Иван Чистяков – 51:23

CLASSIC, 11 км, женщины

1. Вера Виноградова – 55:53

2. Оксана Ольшевская – 58:53

3. Татьяна Кондратьева – 1:01:06

LONG, 18 км, мужчины

1. Роман Парфененко – 1:17:44

2. Антон Андронов – 1:18:37

3. Михаил Легомский – 1:20:34

LONG, 18 км, женщины

1. Екатерина Евграфова – 1:41:46

2. Татьяна Маслова – 1:48:01

3. Анна Чистякова – 1:48:34

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.