Результаты забега «Силанде трейл» 2023
24 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области прошел забег по пересеченной местности «Силанде трейл» от организаторов A-TRAILS.
Для участия были доступны три дистанции: LONG на 18 км, CLASSIC на 11 км, FUN на 5 км. Забеги прошли по лесным тропинкам на территории заброшенного горнолыжного склона.
Результаты победителей:
FUN, 5 км, мужчины
1. Владислав Смирнов – 20:46
2. Андрей Балин – 22:12
3. Игорь Кобрисев – 22:52
FUN, 5 км, женщины
1. Варвара Сушкова – 21:05
2. Анастасия Чернова – 24:04
3. Анна Андреева – 25:44
CLASSIC, 11 км, мужчины
1. Василий Чупров – 48:08
2. Константин Кочкин – 48:55
3. Иван Чистяков – 51:23
CLASSIC, 11 км, женщины
1. Вера Виноградова – 55:53
2. Оксана Ольшевская – 58:53
3. Татьяна Кондратьева – 1:01:06
LONG, 18 км, мужчины
1. Роман Парфененко – 1:17:44
2. Антон Андронов – 1:18:37
3. Михаил Легомский – 1:20:34
LONG, 18 км, женщины
1. Екатерина Евграфова – 1:41:46
2. Татьяна Маслова – 1:48:01
3. Анна Чистякова – 1:48:34
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте O-time. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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