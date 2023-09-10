Результаты трейлового фестиваля Тинькофф Rosa Wild Trail 2023
В эти выходные на курорте «Роза Хутор» в Сочи состоялся трейловый фестиваль Тинькофф Rosa Wild Trail от организаторов WILD TRAIL.
Для забегов были доступны 11 дистанций: 12 км, 13 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 110 км, 180 км, VERTICAL KM (6,2 км), KIDS (500-600 м), TEENS (1-1,5 км) и двухдневные стадийные гонки: STAGE 25 (12 км и 13 км) с набором высоты 1820 метров и STAGE 70 (20 км и 50 км) с набором высоты 5700 метров.
Маршруты лежали на территории курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Бегуны видели озеро Кардывач, перевал Кубань, долину реки Менделиха, горные водопады и другие природные красоты.
Кроме спортивных состязаний участников ждали лекции, занятия йогой, концерты музыкальных групп и dj-сеты.
Результаты победителей:
12 км, мужчины
1. Олег Балацкий – 1:07:09
2. Александр Шустов – 1:15:33
3. Ренат Коваленко – 1:15:42
12 км, женщины
1. Олеся Козина – 1:27:25
2. Мария Полетаева – 1:28:18
3. Анна Сафронова – 1:32:51
13 км, мужчины
1. Эрхан Бысыин – 1:19:10
2. Вадим Маслов – 1:24:00
3. Артем Михалченков – 1:25:10
13 км, женщины
1. Татьяна Соколова – 1:15:58
2. Алина Ромашова – 1:36:25
3. Екатерина Еременко – 1:38:06
20 км, мужчины
1. Эрхан Бысыин – 2:10:35
2. Артем Лобач – 2:18:39
3. Сергей Боровков – 2:22:25
20 км, женщины
1. Елена Носкова – 2:34:33
2. Алина Ромашова – 2:39:19
3. Екатерина Рязанова – 2:41:44
30 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 3:19:38
2. Дмитрий Попов – 3:26:52
3. Андрей Жиндаев – 3:35:26
30 км, женщины
1. Виктория Калинина – 3:47:19
2. Виктория Коровина – 3:51:21
3. Анастасия Козина – 3:57:40
50 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 5:30:48
2. Фархад Исаков – 5:41:03
3. Антон Никифоров – 6:07:12
50 км, женщины
1. Ирина Амелькина – 6:56:10
2. Любовь Набиева – 7:20:50
3. Алена Лопаткина – 7:29:47
80 км, мужчины
1. Навиль Шаймухаметов – 12:27:22
2. Олег Мышкин – 14:24:37
3. Роман Петров – 16:22:12
80 км, женщины
1. Татьяна Василевская – 16:15:34
2. Инна Волкова – 18:53:23
3. Мария Нестерова – 18:55:02
110 км, мужчины
1. Сергей Асманов – 21:24:40
2. Артем Соткин – 22:18:48
3. Виталий Оршанский – 24:09:23
110 км, женщины
1. Мария Гончарова – 26:24:22
2. Евгения Кретова – 30:58:15
3. Людмила Зотова – 31:28:37
180 км, мужчины
1. Юрий Штанков – 39:55:21
2. Семен Якимов – 43:03:09
STAGE 25, мужчины
1. Евгений Яковлев – 2:25:06
2. Денис Поляков – 2:31:49
3. Антон Бордюков – 2:34:15
STAGE 25, женщины
1. Татьяна Шаронова – 2:51:58
2. Людмила Сапроненкова – 3:02:36
3. Алиса Сибаева – 3:36:00
STAGE 70, мужчины
1. Александр Петров – 8:35:10
2. Алексей Дробинин – 8:43:19
3. Вячеслав Терентьев – 8:50:54
STAGE 70, женщины
1. Елена Аносова – 9:54:27
2. Виктория Стальмакова – 11:09:26
3. Елена Тимофеева – 12:26:27
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с забегов появятся позже по ссылке. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов.
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