Результаты трейлового фестиваля Тинькофф Rosa Wild Trail 2023

В эти выходные на курорте «Роза Хутор» в Сочи состоялся трейловый фестиваль Тинькофф Rosa Wild Trail от организаторов WILD TRAIL.

Для забегов были доступны 11 дистанций: 12 км, 13 км, 20 км, 30 км, 50 км, 80 км, 110 км, 180 км, VERTICAL KM (6,2 км), KIDS (500-600 м), TEENS (1-1,5 км) и двухдневные стадийные гонки: STAGE 25 (12 км и 13 км) с набором высоты 1820 метров и STAGE 70 (20 км и 50 км) с набором высоты 5700 метров.

Маршруты лежали на территории курортов «Роза Хутор» и «Красная Поляна». Бегуны видели озеро Кардывач, перевал Кубань, долину реки Менделиха, горные водопады и другие природные красоты.

Кроме спортивных состязаний участников ждали лекции, занятия йогой, концерты музыкальных групп и dj-сеты.

Результаты победителей:

12 км, мужчины

1. Олег Балацкий – 1:07:09

2. Александр Шустов – 1:15:33

3. Ренат Коваленко – 1:15:42

12 км, женщины

1. Олеся Козина – 1:27:25

2. Мария Полетаева – 1:28:18

3. Анна Сафронова – 1:32:51

13 км, мужчины

1. Эрхан Бысыин – 1:19:10

2. Вадим Маслов – 1:24:00

3. Артем Михалченков – 1:25:10

13 км, женщины

1. Татьяна Соколова – 1:15:58

2. Алина Ромашова – 1:36:25

3. Екатерина Еременко – 1:38:06

20 км, мужчины

1. Эрхан Бысыин – 2:10:35

2. Артем Лобач – 2:18:39

3. Сергей Боровков – 2:22:25

20 км, женщины

1. Елена Носкова – 2:34:33

2. Алина Ромашова – 2:39:19

3. Екатерина Рязанова – 2:41:44

30 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 3:19:38

2. Дмитрий Попов – 3:26:52

3. Андрей Жиндаев – 3:35:26

30 км, женщины

1. Виктория Калинина – 3:47:19

2. Виктория Коровина – 3:51:21

3. Анастасия Козина – 3:57:40

50 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 5:30:48

2. Фархад Исаков – 5:41:03

3. Антон Никифоров – 6:07:12

50 км, женщины

1. Ирина Амелькина – 6:56:10

2. Любовь Набиева – 7:20:50

3. Алена Лопаткина – 7:29:47

80 км, мужчины

1. Навиль Шаймухаметов – 12:27:22

2. Олег Мышкин – 14:24:37

3. Роман Петров – 16:22:12

80 км, женщины

1. Татьяна Василевская – 16:15:34

2. Инна Волкова – 18:53:23

3. Мария Нестерова – 18:55:02

110 км, мужчины

1. Сергей Асманов – 21:24:40

2. Артем Соткин – 22:18:48

3. Виталий Оршанский – 24:09:23

110 км, женщины

1. Мария Гончарова – 26:24:22

2. Евгения Кретова – 30:58:15

3. Людмила Зотова – 31:28:37

180 км, мужчины

1. Юрий Штанков – 39:55:21

2. Семен Якимов – 43:03:09

STAGE 25, мужчины

1. Евгений Яковлев – 2:25:06

2. Денис Поляков – 2:31:49

3. Антон Бордюков – 2:34:15

STAGE 25, женщины

1. Татьяна Шаронова – 2:51:58

2. Людмила Сапроненкова – 3:02:36

3. Алиса Сибаева – 3:36:00

STAGE 70, мужчины

1. Александр Петров – 8:35:10

2. Алексей Дробинин – 8:43:19

3. Вячеслав Терентьев – 8:50:54

STAGE 70, женщины

1. Елена Аносова – 9:54:27

2. Виктория Стальмакова – 11:09:26

3. Елена Тимофеева – 12:26:27

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с забегов появятся позже по ссылке. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале организаторов.