СИБУР стал экологическим партнером Нижнекамского полумарафона

Теги Бег натив Бег Здоровье

Благодаря сотрудничеству с СИБУРом на полумарафоне будет организован раздельный сбор использованных пластиковых бутылок для их дальнейшей переработки. Собранный на забеге пластик будет переработан и использован для производства гранул Vivilen rPET на предприятии СИБУРа «ПОЛИЭФ». Из этого материала можно будет сделать новые бутылки для воды.

В фан-зоне участников ждут активности от бренда Vivilen: экофотозона для ярких снимков, чтобы запечатлеть все незабываемые моменты, а также велошредер, с помощью которого все желающие смогут самостоятельно изготовить из переработанных пластиковых крышек памятные сувениры-брелоки.

 Кроме того, организаторы обещают, что в рамках развития экологического направления, будет организован отдельный сбор упаковок от энергетических гелей, которые будут выдаваться на точках питания участникам полумарафона.

 Ознакомиться с информацией о забеге можно на сайте.

Опубликовал Sports.ru

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