На Плюс Даче теперь можно забронировать футбольную коробку и локеры для занятия бегом

Теперь на Плюс Даче можно заниматься спортом не только в рамках организованных тренировок, но и самостоятельно, забронировав локер в раздевалке или целое футбольное поле для себя или своей команды.

Побегать по Парку Горького после рабочего дня или перед началом нового стало еще удобнее: подписчики Яндекс Плюс могут забукировать локер на Плюс Даче и оставить там личные вещи, воспользоваться душевыми и раздевалками. Также появилась возможность поиграть в футбол на Плюс Даче, выбрав удобное время и дату и забронировав поле. Необходимый инвентарь для игр можно получить у представителей Плюс Дачи.

Как и прежде в рамках спортивной программы проходят занятия по бегу и футболу вместе с тренерами. Записаться на тренировки можно также на сайте Плюс Дачи.

В этом году Плюс Дача в Парке Горького дополнилась спортивной программой, С первого дня работы пространства для гостей проходят функциональные тренировки для любого уровня подготовки, занятия по бегу с пейсерами, йоге, боксу, футболу и забеги и многое другое.