В Тверской области состоялся фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2023

24-25 июня 2023 года на территории курорта Завидово прошел ежегодный фестиваль спорта для всей семьи и соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2023.

2300 участников из 160 городов России испытали себя в различных гонках фестиваля. Самому старшему триатлету было 88 лет, самому молодому – 16.

«Вот уже семь лет курорт становится местом притяжения тысяч спортсменов и любителей активного образа жизни всех возрастов, опыта и уровня подготовки. Спрос настолько высокий, что в этом году мы увеличили транзитную зону, и это дало возможность попасть на фестиваль еще сотне триатлетов. Место из года в год привлекает участников своей природой и высоким уровнем условий для проведения соревнований», – отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Фестиваль открылся программой для девушек: они могли попробовать свои силы в турнире по гольфу, поделиться опытом в рамках живой дискуссии, посвященной темам женского спорта, а также принять участие в традиционном женском забеге на 5 км – IRONLADY. Также в этот день прошли детские забеги STARKIDS, в которых приняли участие бегуны в возрасте от 0 до 12 лет. Завершился первый день фестиваля заплывами на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили.

В воскресенье, 25 июня, состоялись соревнования по триатлону на дистанциях 1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка, 5 км бег), 1/4 (1 км плавание, 45 км велогонка, 10 км бег) и Supermix – формат, который состоит из двух гонок в один день – 1/8, а затем 1/4. Отдельный зачет был для эстафетных команд, участники которых смогли распределить между собой этапы гонки на выбранных дистанциях. Также в рамках фестиваля состоялся Чемпионат Тверской области по триатлону.

Водный этап проходил в акватории Иваньковского водохранилища, велосипедный – вокруг гольф-полей, а беговой – по живописным трассам территории природного парка «Ямской лес».

На финише участники всех стартов получили медали, отражающие в своем дизайне дух и место проведения соревнований. Победителям дистанций вручили кубки, медали, цветы и призы от партнеров фестиваля.

ПОБЕДИТЕЛИ:

1/8 МУЖЧИНЫ

1 МЕСТО: ПРОШИН БОРИС 58:44

2 МЕСТО: ВАХМИН СТЕПАН 59:11

3 МЕСТО: ДЕРЯБИН ЮРИЙ 59:58

1/8 ЖЕНЩИНЫ

1 МЕСТО: МОЛЯРОВА МАРИЯ 1:08:30

2 МЕСТО: БОЙКОВА АННА 1:08:43

3 МЕСТО: ЧЕТВЕРИКОВА ГАЛИНА 1:09:08

1\4 МУЖЧИНЫ

1 МЕСТО: НЕФЕДОВ АЛЕКСАНДР 1:55:23

2 МЕСТО: ПОПОВ АРТЕМ 1:56:44

3 МЕСТО: ПИКУЛИН МИХАИЛ 1:58:40

1/4 ЖЕНЩИНЫ

1 МЕСТО: КУРЧЕНКО МАРИЯ 2:05:35

2 МЕСТО: ВАСИЛЬЕВА АНАСТАСИЯ 2:19:18

3 МЕСТО: ПОСПЕЛОВА ТАТЬЯНА 2:24:53

SUPERMIX МУЖЧИНЫ

1 МЕСТО: ОНИЩЕНКО ЮРИЙ 02:57:56

2 МЕСТО: ЛЕНКОВ ОЛЕГ 03:04:36

3 МЕСТО: КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР 03:05:50

SUPERMIX ЖЕНЩИНЫ

1 МЕСТО: ФАУСТОВА АНТОНИНА 03:18:59

2 МЕСТО: КРАЙНЮК ЕКАТЕРИНА 03:25:01

3 МЕСТО: АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА 03:30:03