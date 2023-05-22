Яндекс Плюс начинает спортивный сезон масштабным забегом на Плюс Даче в Парке Горького

Плюс Дача в Парке Горького объявляет о старте спортивного сезона.

27 мая состоится забег на дистанции 5 и 10 километров, пройдут спортивные тренировки, а Даша Яструбицкая сыграет DJ-сет для участников мероприятия.

Для регистрации открыты 2 дистанции — на 5 и 10 километров. Группу будут сопровождать тренеры и пейсеры с плейлистом от Яндекс Музыки. На старте участники получат стартовые номера и чипы для определения персонального времени, а на финише произойдет награждение памятными медалями.

Тайминг мероприятия

до 12:30 Тренировки по боксингу, скиппингу, стритболу, футболу, технике бега, лонгборду

12:45-13:00 Разминка

13:00-14:00 Старт забега на 10 км

13:30-14:00 Старт забега на 5 км

12:30-15:00 DJ-сет от Даши Яструбицкой

Поучаствовать в мероприятиях 27 мая могут подписчики Яндекс Плюс по предварительной регистрации на сайте. Те, у кого подписка не подключена, могут оформить бесплатный пробный период. Количество мест ограничено.

В этом году Плюс Дача в Парке Горького дополнилась спортивной программой, С первого дня работы пространства для гостей проходят функциональные тренировки для любого уровня подготовки, занятия по бегу с пейсерами, йоге, боксу, футболу, лонгборду, танцевальные баттлы и забеги.

Плюс Дача в 2023 году проходит на площадках Парка Горького. Программа Плюс Дачи включает развлечения и контент: музыкальные события Яндекс Музыки, кино от Кинопоиска и Плюс Студии, театральные постановки и тематические события от Яндекс Афиши, спортивные тренировки, а также развивающие и развлекательные занятия для детей в рамках нового направления Плюс Детям.