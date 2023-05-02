Результаты велогонки «Три горы» 2023
29 апреля – 1 мая в Сочи прошел велофестиваль «Три горы» от команды «Высшая лига».
В субботу 29 апреля прошла велогонка «Лаура» на дистанцию 14,4 км с общим набором высоты в 850 метров. Трасса проходила по закрытой дороге на курорте «Газпром». Всю гонку спортсмены проехали в густом тумане.
В воскресенье 30 апреля состоялся заезд «Красная Поляна» на 5 км с набором высоты 410 метров.
В понедельник 1 мая прошел финальная гонка «Русские горки» на дистанции 73 км с набором высоты 500 метров. Маршрут лежал на перекрытой трассе «Красная Поляна – Адлер», финишировали спортсмены на трамплинном комплексе «Русские горки».
Результаты победителей:
«Лаура», 14,4 км, мужчины
1. Дмитрий Пузанов – 40:05,7
2. Иван Следков – 40:05,8
3. Дмитрий Мурашко – 41:53
«Лаура», 14,4 км, женщины
1. Мария Максимова – 48:10
2. Елизавета Иванова – 53:21
3. Дарья Правилова – 53:37
«Красная Поляна», 5 км, мужчины
1. Иван Следков – 15:31
2. Дмитрий Пузанов – 15:32
3. Дмитрий Мурашко – 16:14
«Красная Поляна», 5 км, женщины
1. Мария Максимова – 18:45
2. Дарья Правилова – 21:10
3. Ирина Гражданова – 23:09
«Русские горки», 73 км, мужчины
1. Иван Следков – 1:46:15
2. Дмитрий Пузанов – 1:46:16
3. Дмитрий Мурашко – 1:46:47
«Русские горки», 73 км, женщины
1. Мария Максимова – 1:48:53
2. Дарья Правилова – 1:50:25
3. Елизавета Иванова – 1:52:06
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с заездов можно найти на сайте MySport.
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