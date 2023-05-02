Результаты велогонки «Три горы» 2023

29 апреля – 1 мая в Сочи прошел велофестиваль «Три горы» от команды «Высшая лига».

В субботу 29 апреля прошла велогонка «Лаура» на дистанцию 14,4 км с общим набором высоты в 850 метров. Трасса проходила по закрытой дороге на курорте «Газпром». Всю гонку спортсмены проехали в густом тумане.

В воскресенье 30 апреля состоялся заезд «Красная Поляна» на 5 км с набором высоты 410 метров.

В понедельник 1 мая прошел финальная гонка «Русские горки» на дистанции 73 км с набором высоты 500 метров. Маршрут лежал на перекрытой трассе «Красная Поляна – Адлер», финишировали спортсмены на трамплинном комплексе «Русские горки».

Результаты победителей:

«Лаура», 14,4 км, мужчины

1. Дмитрий Пузанов – 40:05,7

2. Иван Следков – 40:05,8

3. Дмитрий Мурашко – 41:53

«Лаура», 14,4 км, женщины

1. Мария Максимова – 48:10

2. Елизавета Иванова – 53:21

3. Дарья Правилова – 53:37

«Красная Поляна», 5 км, мужчины

1. Иван Следков – 15:31

2. Дмитрий Пузанов – 15:32

3. Дмитрий Мурашко – 16:14

«Красная Поляна», 5 км, женщины

1. Мария Максимова – 18:45

2. Дарья Правилова – 21:10

3. Ирина Гражданова – 23:09

«Русские горки», 73 км, мужчины

1. Иван Следков – 1:46:15

2. Дмитрий Пузанов – 1:46:16

3. Дмитрий Мурашко – 1:46:47

«Русские горки», 73 км, женщины

1. Мария Максимова – 1:48:53

2. Дарья Правилова – 1:50:25

3. Елизавета Иванова – 1:52:06

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с заездов можно найти на сайте MySport.