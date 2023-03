Фестиваль Quiksilver New Star Camp 2023: рейс Москва – Сочи с музыкантами и спортсменами на борту

Фестиваль экстремального спорта и музыки в горах Quiksilver New Star Camp пройдет в этом году с 27 марта по 2 апреля. Фестиваль традиционно принимает круглогодичный горный курорт Роза Хутор в Сочи, до которого топовых российских прорайдеров и музыкальных звезд-участников доставит специальный рейс S7 Airlines.

30 марта S7 Airlines организует перелет по направлению Москва-Сочи – из столицы в локацию со специально построенным к Quiksilver New Star Camp сноупарком. Фестиваль этого года пройдет в формате Back to the Roots или мероприятие как пространство смыслов. Один из них – единство. Именно поэтому чемпионы и призеры российских и международных соревнований, артисты, журналисты и инфлюенсеры летят на фестиваль эксклюзивным рейсом. Задача проста – в воздухе познакомить и объединить тех, кто на склонах гор соберется для участия в фестивале.

По прилету в Сочи долго думать о том, как добраться до Роза Хутор, не нужно. Для гостей фестиваля каршеринг Яндекс Драйв будет доступен в аэропорту. При этом с 26 марта по 4 апреля аренду можно будет завершить прямо на курорте.

Всех гостей Quiksilver New Star Camp ждет насыщенное время в горах: уникальный сноупарк и идеальные трассы для катания, соревнования по горным лыжам и сноуборду для любителей и профессионалов, выступления звездных райдеров и Roxy йога, лекции и кинопоказы.

В этом году команда Quiksilver New Star Camp строит концептуально новый парк. Это будет сноупарк на высоте 1600 м над уровнем моря, в котором каждый найдет себе спот по силам вне зависимости от уровня катания или возраста. Цифры парка впечатляют: 150 000 кубометров снега, 2 месяца подготовительных работ усилиями 35 шейперов и 2 ратраков, глубина снега – 25 метров, 40 джиббинг фигур массой более 5 тонн.

Музыкальная программа Quiksilver New Star Camp 2023 стартует 29 марта вечеринкой Яндекс Mаркета x Powerhouse Moscow, на которой выступят MC Сенечка (LIVE), Андрей Алгоритмик и D’Maselle.

30 марта на сцене Яндекс Плюса 1600 выступит мультижанровый исполнитель из Уфы Thomas Mraz, далее на сцене Vibes от Дзена зажгут Biicla и Станция Метро Горьковская. Закроет музыкальную программу дня на аллее флагов, где будет представлена инсталляция New Star Echo 2 х Яндекс Станция с Алисой, герой русского рейва и одна из самых мистических фигур отечественной электронной сцены Summer of Haze.

На рассвете 31 марта фестивальный день откроет концерт группы Сироткин для гостей фестиваля – подписчиков Яндекс Плюса. По окончании выступления все гости вместе с артистом раскатают свежий вельвет, осуществив утренний спуск с высоты 2320 м. В этот же день на фестивале выступит Антоха MC с жизнеутверждающими песнями с расслабленной подачей и аккомпанементом трубы. Продолжит музыкальную программу дня шоукейс творческого комьюнити ENCORE с традиционным для объединения форматом выступлений one live. В нем актуальные исполнители дарят вторую жизнь хитам прошлых лет и исполняют каверы на любимые композиции. В проекте примут участие PHARAOH, blago white, LOVANDA и ANIKV. Музыкальный день закончится вечеринкой Сакс Туса, где выступит The Dawless со своим британским взглядом на любимые жанры, а за диджейским пультом можно будет увидеть друзей фестиваля и даже райдеров.

1 апреля гостей фестиваля ждет выступление группы Лауд с актуальной электронной музыкой и запоминающимися текстами, дуэт Geju, исполняющий музыку в жанре chillrave, и Izhevski с танцевальной sound терапией. Выступление L’One, каждый концерт которого – музыкальная исповедь, станет важным и объединяющим для комьюнити фестиваля событием.

В финальный день Quiksilver New Star Camp за пульт встанет диджей Errortica, которая своим своим выступлением анонсирует осенний фестиваль New Star Weekend.

В перерывах между активностями насыщенной программы гости смогут отдохнуть в яркой лаунж зоне S7 Airlines. Каждый день S7 будет разыгрывать здесь призы и сертификаты номиналом 10 000 и 50 000 бонусных миль, которые можно использовать для следующих путешествий.

Следить за новостями спортивной, музыкальной и культурной программ можно в аккаунте фестиваля в ТГ и на его официальном сайте, где также можно приобрести пакет участника. В тур входит проживание в отеле, ски-пасс и браслет участника, дающий бесплатный доступ ко всем мероприятиям и площадкам фестиваля.