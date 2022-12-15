ПИК запустил бесплатный беговой клуб. Тренировки проходят в 16 районах Москвы
Девелопер ПИК запустил бесплатный беговой клуб. Присоединиться могут не только жители ПИКа, но и все желающие.
Тренировки проходят дважды в неделю: в будние дни – по вечерам, в выходные – с утра и днем. Занятия под открытым небом проводят профессиональные тренера во дворах жилых районов ПИК. Сами пробежки проходят на территории жилых кварталов, на стадионах школ или в ближайших городских парках.
Сейчас беговой клуб есть в 16 кварталах ПИК:
1. Green Park
2. Римского-Корсакова, 11
3. Ярославский
4. Черняховского, 19
5. Мещерский лес
6. Саларьево парк
7. Бунинские луга
8. Одинцово-1
9. Столичные поляны
10. Лефортово парк
11. Измайловский лес
12. Ясеневая, 14
13. Мякинино парк
14. Митино парк
15. Восточное Бутово
16. Оранж парк
Девелопер обещает, что вскоре беговые клубы появятся и в других жилых районах. Участников ждут мастер-классы от известных спортсменов, тренеров и блогеров.
Присоединиться к клубу и узнать всю информацию о предстоящих тренировках и пробежках можно через чат-бот в Telegram.
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