ПИК запустил бесплатный беговой клуб. Тренировки проходят в 16 районах Москвы

Девелопер ПИК запустил бесплатный беговой клуб. Присоединиться могут не только жители ПИКа, но и все желающие.

Тренировки проходят дважды в неделю: в будние дни – по вечерам, в выходные – с утра и днем. Занятия под открытым небом проводят профессиональные тренера во дворах жилых районов ПИК. Сами пробежки проходят на территории жилых кварталов, на стадионах школ или в ближайших городских парках.

Сейчас беговой клуб есть в 16 кварталах ПИК:

1. Green Park

2. Римского-Корсакова, 11

3. Ярославский

4. Черняховского, 19

5. Мещерский лес

6. Саларьево парк

7. Бунинские луга

8. Одинцово-1

9. Столичные поляны

10. Лефортово парк

11. Измайловский лес

12. Ясеневая, 14

13. Мякинино парк

14. Митино парк

15. Восточное Бутово

16. Оранж парк

Девелопер обещает, что вскоре беговые клубы появятся и в других жилых районах. Участников ждут мастер-классы от известных спортсменов, тренеров и блогеров.

Присоединиться к клубу и узнать всю информацию о предстоящих тренировках и пробежках можно через чат-бот в Telegram.