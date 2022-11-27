В московских парках заработали пять лыжных трасс с искусственным оснежением. Кататься на них можно круглосуточно

Теги любительский спорт Здоровье

Пять лыжных трасс с искусственным оснежением открылись в московских парках «Сокольники», «Митино», «Северное Тушино», и парке Олимпийской деревни. Об этом сообщили в Telegram-канале Мосгорпарка. 

В парке «Сокольники» работают две трассы на 1,5 км и 3 км, в «Митино» протяженность трассы – 1,5 км, в парке Олимпийской деревни – 1 км и в парке «Северное Тушино» – 300 м. Во всех парках есть пункты проката инвентаря. Также работают системы освещения, поэтому трассы доступны и в темное время суток.  

На трассах устроено искусственное оснежение: при недостаточном количестве снега специальные пушки генерируют искусственный, который распределяется по лыжне спецтехникой. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные