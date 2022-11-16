Открылась регистрация на Zombie Trail в Ленобласти. Забег пройдет 24 апреля 2023 года

Открылась регистрация на пятый костюмированный забег с элементами иммерсивного шоу Zombie Trail. Он пройдет в поселке Токсово (Ленинградская область). Основная дистанция забега – 6,6 км. Есть также детские старты на 3 км. Трасса маршрута – лесной массив с природными препятствиями. На дистанции в неожиданных местах будут появляться зомби и мешать бегунам добираться до финиша.

Цена за стартовый взнос – 1800 рублей за 6,66 км и от 1400 рублей за 3 км. Стоимость участия будет увеличиваться со временем. Регистрация доступна на сайте O-time. Дополнительную информацию можно найти в соцсетях забега.