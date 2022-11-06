Результаты забега «МарафонЪ Достоевский» 2022

6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся забег «Марафон Достоевский» в Удельном парке. Для бегунов были доступны 6 дистанций: 5,3 км, 10,5 км, 21,2 км, 42,2 км, 63,3 км и 100 км. Некоторые дистанции можно было преодолеть в формате каникросс и скандинавская ходьба. Большая часть трассы проходила по асфальтовому покрытию, средний набор высоты на один круг – 30 м.

Результаты победителей:

5,3 км мужчины

1. Евгений Абнизов – 20:42

2. Сергей Митин – 20:54

3. Евгений Полежаев – 21:08

5,3 км женщины

1. Виктория Торопова – 21:09

2. Алиса Кубышкина – 21:17

3. Ольга Новикова – 23:46

10,5 км мужчины

1. Александр Скрябин – 39:36

2. Михаил Легомский – 42:06

3. Александр Хральченко – 43:59

10,5 км женщины

1. Светлана Калинина – 51:13

2. Татьяна Тараканова – 52:49

3. Дарья Шевченко – 53:51

21,2 км мужчины

1. Зокиржон Розибоев – 1:21:01

2. Евгений Филистович – 1:27:26

3. Дмитрий Васильев – 1:27:35

21,2 км женщины

1. Валерия Андреева – 1:41:02

2. Елена Микова – 1:46:19

3. Ксения Тарасова – 1:47:46

42,2 км мужчины

1. Андрей Полуяхтов – 3:28:55

2. Игорь Самборский – 3:36:52

3. Иван Гребенников – 3:38:03

42,2 км женщины

1. Ольга Зосимова – 4:03:46

2. Мария Аккуратова – 4:14:37

3. Валентина Забелина – 4:15:50

63,3 км мужчины

1. Алексей Матреничев – 4:49:28

2. Лев Иванов – 5:22:06

3. Алексей Водницкий – 5:23:57

63,3 км женщины

1. Анастасия Мажанская – 6:49:33

2. Анастасия Почашева – 7:38:40

100 км мужчины

1. Никита Торопов – 9:02:07

2. Алексей Дурягин – 9:11:51

3. Андрей Тихонович – 9:19:28

100 км женщины

1. Анна Сидорова – 9:37:09

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-тайм.