Результаты забега «МарафонЪ Достоевский» 2022
6 ноября в Санкт-Петербурге состоялся забег «Марафон Достоевский» в Удельном парке. Для бегунов были доступны 6 дистанций: 5,3 км, 10,5 км, 21,2 км, 42,2 км, 63,3 км и 100 км. Некоторые дистанции можно было преодолеть в формате каникросс и скандинавская ходьба. Большая часть трассы проходила по асфальтовому покрытию, средний набор высоты на один круг – 30 м.
Результаты победителей:
5,3 км мужчины
1. Евгений Абнизов – 20:42
2. Сергей Митин – 20:54
3. Евгений Полежаев – 21:08
5,3 км женщины
1. Виктория Торопова – 21:09
2. Алиса Кубышкина – 21:17
3. Ольга Новикова – 23:46
10,5 км мужчины
1. Александр Скрябин – 39:36
2. Михаил Легомский – 42:06
3. Александр Хральченко – 43:59
10,5 км женщины
1. Светлана Калинина – 51:13
2. Татьяна Тараканова – 52:49
3. Дарья Шевченко – 53:51
21,2 км мужчины
1. Зокиржон Розибоев – 1:21:01
2. Евгений Филистович – 1:27:26
3. Дмитрий Васильев – 1:27:35
21,2 км женщины
1. Валерия Андреева – 1:41:02
2. Елена Микова – 1:46:19
3. Ксения Тарасова – 1:47:46
42,2 км мужчины
1. Андрей Полуяхтов – 3:28:55
2. Игорь Самборский – 3:36:52
3. Иван Гребенников – 3:38:03
42,2 км женщины
1. Ольга Зосимова – 4:03:46
2. Мария Аккуратова – 4:14:37
3. Валентина Забелина – 4:15:50
63,3 км мужчины
1. Алексей Матреничев – 4:49:28
2. Лев Иванов – 5:22:06
3. Алексей Водницкий – 5:23:57
63,3 км женщины
1. Анастасия Мажанская – 6:49:33
2. Анастасия Почашева – 7:38:40
100 км мужчины
1. Никита Торопов – 9:02:07
2. Алексей Дурягин – 9:11:51
3. Андрей Тихонович – 9:19:28
100 км женщины
1. Анна Сидорова – 9:37:09
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте О-тайм.
Комментарии