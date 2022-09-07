Apple представила новое поколение умных часов

Apple анонсировала новые смарт-часы Apple Watch Series 8. Об этом стало известно в рамках презентации 7 сентября, запись трансляции доступна на сайте компании.

Часы получили датчик температуры тела, который может снимать измерения каждые 5 секунд и отправлять их в приложение «Здоровье».

Часы получили тот же дизайн, что и прошлое поколение, однако экран стал еще больше. Apple утверждает, что корпус часов не только защищен от воды и пыли, но еще и ударопрочный.

Apple Watch Series 8 получили новый акселерометр, а также могут отслеживать температуру тела. Это, в свою очередь, позволяет определять овуляцию у женщин и измерять температуру тела во сне.

Также часы могут определить, когда пользователь попал в ДТП, и отправить данные в службы спасения и избранным контактам.

Старт продаж намечен на 16 сентября.