Успейте зарегистрироваться на благотворительный забег в рамках спортивно-музыкального праздника для всей семьи «Достигая цели!»

7 августа в честь Дня железнодорожника на территории спорткомплекса «Лужники» состоится спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!». В рамках мероприятия пройдет благотворительный забег, в котором участники пробегут три дистанции на выбор – 500 м, 1520 м и 10 км. Все собранные средства будут переданы в фонд «Линия жизни».

Маршрут забега пройдет по территории Лужников и Лужнецкой набережной. На старт смогут выйти даже самые маленькие атлеты: возраст участников на дистанции 500 м – от 6 лет, на дистанции 1520 м – от 11 лет. А дистанцию в 10 км смогут пробежать все желающие в возрасте от 14 лет. Все финишировавшие бегуны будут награждены памятными медалями и электронными сертификатами с индивидуальным результатом, а победители – призовыми медалями и кубками. В этом году рамках в рамках благотворительного забега впервые состоятся соревнования по скандинавской ходьбе на дистанции 1520 м, а также пройдет открытый Командный турнир «Беговой кубок Линии жизни 2022», для участия в котором каждый член команды может выбрать любую из предложенных дисциплин. Всех гостей мероприятия ждут музыкальная программа с живым звуком, более 15 спортивно-развлекательных площадок для семейного отдыха, а также три тематические зоны: Территория болельщиков, Команда 2030 и РЖД-медицина.

Более подробная информация и регистрация на благотворительный забег доступны по ссылке.

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